TSV Fischbach bietet Sport für Ukrainische Flüchtlinge

Die Ereignisse in der Ukraine haben auch den Vorstand und die Abteilungsleiter des TSV Friedrichshafen-Fischbach betroffen und nachdenklich gemacht.

Daher haben wir uns entschlossen, allen den vor dem Krieg Geflüchteten die Möglichkeit zu geben, in unserem Sportverein kostenlos Sport in der Gemeinschaft zu betreiben. Dies gilt für Kinder, Jugendliche und ebenso für Erwachsene. Sie sollen in unserer Gemeinschaft Abwechslung und Ablenkung finden.

Wir zeigen uns mit Euch und euren Angehörigen, die in der Ukraine für Freiheit kämpfen, solidarisch.

Melden kann man sich gerne bei den jeweiligen Abteilungen auf der Homepage des TSV www.tsv-fischbach.de oder unter folgender E-Mail Adresse: tsv-fischbach@gmx.de oder unter 07541 41250. Die Anfragen werden dann weitergeleitet.

Bedanken möchte sich die Vorstandschaft bei den jeweiligen Trainerinnen und Übungsleiterinnen für Ihre Bereitschaft für die Unterstützung der Flüchtlinge.