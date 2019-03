Nichts war's am vergangenen Wochenende mit der erhofften Sensation für die Herrenmannschaft der TSG Ailingen im Spiel gegen den Primus der Tischtennis-Landesliga SF Schwendi. 5:9 hieß es aus Ailinger Sicht am Ende. Ziemlich ernüchtert nach der Niederlage zeigte sich TSG-Teamchef Alfred Iberl.

„Mit nun 13 Minuspunkten ist für uns der Kampf um die Spitzenplätze endgültig erledigt.“ Wieder einmal habe sich in diesem Spiel gezeigt, dass derzeit nie alle sechs Spieler in Topverfassung antreten und auch die letzte Entschlossenheit für den Sieg fehlte. Iberls Aufforderung an seine Männer lautet daher: „In den letzten drei Spielen müssen wir uns ordentlich aus dieser verkorksten Rückrunde verabschieden.“

Nichts anbrennen im Gegensatz zur TSG-Ersten ließen die Ailinger Herren II. Mit einem klaren 9:2-Erfolg über den TTC Wangen II untermauerten sie ihre Aufstiegsambitionen in der Tischtennis-Bezirksliga. Nachdem der Verfolger SSV Kau der TSG Leutkirch II unterlag, dürfen die Ailinger mit vier Punkten Vorsprung bei drei noch ausstehenden Spielen quasi die Sektkorken schon knallen lassen.

Bis zum Schluss zittern um den Klassenerhalt müssen hingegen die Ailinger Herren III. Mit der deutlichen 3:9-Niederlage am Wochenende gegen die SG Aulendorf III ist das Team von Heinz Müller wieder auf einen direkten Abstiegsplatz hinuntergerutscht.