TSG-Turnerinnen verpassen dreimal knapp die Qualifikation

In Sigmaringendorf sind am vergangenen Samstag die Turnerinnen der TSG Ailingen im Rahmen des Bezirkscups Süd an den Start gegangen. Bei diesem Qualifikationswettkampf, in dem die modifizierten Küren der Leistungsklasse 1 bis 3 geturnt wurden, waren nur die Turnerinnen aus den Ligen des Schwäbischen Turnerbundes und der Deutschen Turnliga startberechtigt. Die Turnerinnen aus den acht südlichen Turngauen des STB duellierten sich hierbei um die Tickets zur Teilnahme am Schwaben-Cup. Da in jeder Alters- und Leistungsklasse nur vier dieser Starttickets vergeben wurden, waren die Wettkämpfe dementsprechend hochklassig besetzt.

Die Turnerinnen der TSG Ailingen nutzten diese Gelegenheit laut Mitteilung auch als Probedurchlauf für die kommende und zugleich erste Ligasaison. Im ersten Durchgang gingen die vier jüngsten Ligaturnerinnen der TSG in der LK 2 der Zwölf- bis 13-Jährigen mit dem größten Teilnehmerfeld an den Start. Ann-Sophie Miller musste verletzungsbedingt das Einturnen abbrechen und konnte somit auch nicht im Wettkampf starten. Trotz eines schweren Einstieges in den Wettkampf und zwei Stürzen an ihrem Paradegerät Schwebebalken erturnte sich Rosalie Baumgartner den zehnten Platz. Für Anna Schneider (Zwölfte) und Jasmin Eisfeld war es zugleich der erste Kürwettkampf in ihrer Turnlaufbahn. Sie meisterten diesen zufriedenstellend und konnten mit der Konkurrenz mithalten. Jasmin Eisfeld verpasste als Fünfte um einen Punkt die Qualifikation.

Julia Abt und Romy Butz meisterten ihren Auftritt in der 17 Teilnehmerinnen umfassenden Konkurrenz ebenfalls zur Zufriedenheit des Ailinger Trainerteams mit den Schwestern Anna Lena und Juliane Kowalewski sowie Markus Merl. Hierbei sicherte sich Romy Butz Platz 13. Mit dem fünften Platz von Julia Abt hinter den drei Ausnahmeturnerinnen aus Spaichingen und einer fast gleichwertigen Gegnerin aus Ebingen unterstrich sie die Gewissheit, dass mit ihr in der Zukunft zu rechnen sein wird. Dies zeigte sie besonders mit der zweitbesten Wertung am Boden und der drittbesten Wertung am Schwebebalken.

Parallel zu der Altersklasse der 14- bis 15-Jährigen gingen die drei letzten Turnerinnen der TSG in der Altersklasse 16+ ebenfalls in der LK 2 an den Start. An ihrem ersten Wettkampfgerät schafften sie sie sich eine sichere Grundlage für den Wettkampf. Am Ende erreichte Meike Meyer den achten Platz. Leonie Rick sicherte sich mit der drittbesten Bodenübung den sechsten Platz. Mit etwas Vorsprung sicherte sich Sophia Steinmann den fünften Platz, verpasste allerdings um gerade einmal zwei Zehntel die Qualifikation zum Schwaben-Cup.

Training für die Ligasaison

Die acht Turnerinnen der TSG Ailingen haben beim Bezirkscup in Sigmaringendorf somit ihr Können unter Beweis gestellt. Nun heißt es, Fehlerquellen zu finden, Erfahrungen zu sammeln und festzustellen, dass die Konkurrenz nicht schläft. Auch für das TSG-Trainerteam war der Bezirkscup ein guter Wettkampf. Jetzt heißt es, fleißig zu trainieren, um mindestens genauso erfolgreich in die Ligasaison einzusteigen und angriffsbereit den Gegnern gegenüberstehen zu können.