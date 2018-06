TSG-Tischtennisteams stehen in Startlöchern

Supersonntag für die Ailinger Tischtennisteams: Zum Saisonstart in die Landesliga erwarten die Herren I am 27. September um 10 Uhr in der Rotachhalle den TV Unterkochen. Ab 11 Uhr versuchen die TSG-Herren II, in der Kreisliga A gegen die TTF Altshausen III etwas Zählbares zu erreichen.

Auf ein Saisonziel möchte sich Alfred Iberl, der Teamchef der ersten Herrenmannschaft, nicht festlegen lassen. Er ist überzeugt, dass er und sein Team eine gute Rolle spielen können – Ambitionen auf ganz vorne weist er von sich. Und das liegt am TTC Witzighausen, den Iberl als klaren Meisterschaftsfavoriten sieht - mit einer Einschränkung: „Wenn Andi Brandt spielt.“

Im ersten Spiel am vergangenen Wochenende lief der TTC mit seiner Nummer eins auf und besiegte den SSV Ulm mit 9:6. Brandt steuerte zwei klare Einzelsiege und einen Erfolg im Doppel bei.

Am Sonntag geht es für die Ailinger aber erstmal gegen den TV Unterkochen. Die Gäste haben in den vergangenen Saison Platz sechs belegt. Szenekenner schätzen das Team von der Ostalb heuer jedoch stärker ein – und das liegt an der neuen Nummer eins, Felix Raab.

Aulendorf II gegen die TSG Ailingen II – gleich zweimal gibt es diese Begegnung am Samstag. Zunächst bestreiten die beiden Teams ab 15 Uhr ihr Spiel in der Kreisliga A, anschließend gibt's die Revanche in halbierter Formation in der ersten Runde des Kreispokals. Die Chancen? „Vorhanden“, sagt Ailingens Teamkapitän Gunnar M. Flotow.

Keine Platzierung als Saisonziel

Am Morgen darauf müssen die Herren II gleich wieder ran, wenn die TTF Altshausen III in die Rotachhalle kommen. Auch Flotow möchte das Saisonziel nicht an einer Platzierung festmachen: „Für mich ist wichtig, dass sich unsere jungen Spieler gut entwickeln. Gut wäre es deshalb, wenn wir von Anfang an genug Abstand nach unten haben, damit wir nicht gleich wieder den Druck haben.“

Alle TSG-Spiele im Überblick:

Samstag, 26. September, 15 Uhr, Kreisliga A: Aulendorf II - Ailingen II; 19 Uhr, Kreispokal: Aulendorf II - Ailingen II; Sonntag, 27. September, 10 Uhr, Landesliga: Ailingen I - TV Unterkochen; 11 Uhr, Kreisliga A: Ailingen II - TTF Altshausen III