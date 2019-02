TSG-Reserve schlägt HC Hohenems II

Die zweite Mannschaft der TSG Ailingen hat in der Handball-Kreisliga B beide Zähler in der heimischen Ailinger Sporthalle behalten. Beim 32:23-Erfolg gegen den HC Hohenems II wusste das Team um TSG-Spielertrainer Marcello Ficht über weite Strecken der Partie zu überzeugen. Allerdings erwischen die Ailinger keinen richtig guten Start.

Nachdem es nach zehn Minuten 4:4-Unentschieden gestanden hatte, entwickelten die Hausherren mehr Durchschlagskraft als ihre Gäste und zogen – auch aufgrund einer soliden Abwehrarbeit – zum 14:9-Halbzeitstand davon. Auch nach dem Seitenwechsel wirkten die Gastgeber den nötigen Tick entschlossener und ließen am eigenen Kreis relativ wenig zu. Insbesondere Dominik Huber, der insgesamt neun Treffer beisteuerte, war in der Offensive phasenweise von den Vorarlbergern – ebenso wie Dean-Xavier Martin und Leon Hengge – einfach nicht in den Griff zu bekommen.

„Dieses Ergebnis ist für meine junge Mannschaft richtig klasse“, kommentierte Ficht, für den Dennis Schwaab als Coach auf der Bank gesessen hatte, hinterher. „Wir haben insbesondere in der Chancenauswertung einen guten Tag erwischt, obwohl wir phasenweise mit zu wenig Tempo agiert haben.“

Dafür klappte das Spiel über die erste Welle aus Ailinger Sicht umso besser und wartete geduldig auf die sich bietenden Torchancen. Zehn Minuten vor der Schlusssirene führte die TSG-Reserve klar mit 28:19 und ließ es in der Schlussphase, im Gefühl des sicheren Sieges, etwas ruhiger angehen. Am Ende hieß es 32:23, der dritte Saisonsieg war damit perfekt.