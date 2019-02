TSG-Reserve gewinnt Derby in der Handball-Kreisliga B

Die TSG Ailingen II hat in der Handball-Kreisliga B am Wochenende einen 26:23-Derbysieg gefeiert. Dabei verlangte die HSG Langenargen-Tettnang II den Hausherren alles ab. Die hatten in der Schlussphase einen 19:21-Rückstand in einen verdienten Heimerfolg verwandelt.

Die 51. Minute in der Ailinger Sporthalle war gerade angebrochen, als Severin Maier zum 21:19-Zwischenstand für die zweite Mannschaft der HSG Langenargen-Tettnang II im Duell mit der TSG Ailingen II erfolgreich war. Die Vorentscheidung? Mitnichten, denn die Ailinger Handballreserve kam im Derby der B-Liga noch einmal zurück – und wie.

Nachdem Richard Darga per Doppelschlag zum 21:21 ausgeglichen hatte, ging ein Ruck durch die Reihen der Gastgeber. Dominik Huber und Leon Hengge sorgten bis Minute 57 für eine 23:21-Führung für die Männer um TSG-Spielertrainer Marcello Ficht, die in dieser Phase mental einen richtig guten Eindruck hinterließen.

Zwar haperte es aufgrund nachlassender Kräfte mit der Rückwärtsbewegung, doch TSG-Keeper Matthias Höhn lief in den Schlussminuten zu ganz großer Form auf. Selbst freie Würfe entschärfte Höhn, der seine Vorderleute in dieser Phase mit lauten Anweisungen wachzurütteln versuchte. Dieses Vorhaben sollte gelingen, sodass die Zweite aus Ailingen wenige Zeigerumdrehungen später einen 26:23-Derbysieg gegen Langenargen-Tettnang II bejubeln durfte.

Pausenführung nicht ausgebaut

Dabei entwickelte sich bis zum 19:19 (48.) eine ausgeglichene Begegnung. Keine der beiden Mannschaften konnte sich entscheidende Vorteile erarbeiten, weil man insbesondere in der Chancenauswertung nicht konsequent genug oder gar nicht erst in die Abschlusssituation gekommen war. Dabei nahmen Huber und Co. mit einem 13:11-Vorsprung den Pausentee ein, verpassten es in den Minuten nach der Halbzeit jedoch, den Vorsprung auszubauen. Nach wie vor leistete man sich Ballverluste und technische Fehler, die von den Gästen eiskalt ausgenutzt wurden.

In besagter Schlussphase roch es nach einer Punkteteilung. Bis, ja bis Matthias Höhn beinahe alles parierte und seine Vorderleute im Gegenstoßspiel Treffsicherheit bewiesen. „Mich hat gefreut, dass die jungen Spieler auch nach dem Rückstand den Kopf nicht hängenlassen haben. Am Ende müssen wir uns bei Huhn (Torwart Matthias Höhn, Anmerkung der Redaktion) bedanken“, stellte Marcello Ficht rückblickend klar.