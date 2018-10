TSG lässt Biberacher Reserve keine Chance

Die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ailingen haben den ersten Saisonsieg eingetütet. Beim 30:19-Heimsieg gegen die TG Biberach II wusste die Mannschaft von Trainer Jürgen Frank in allen Mannschaftsteilen zu überzeugen. Dabei hatte die TSG nach ausgeglichenem Beginn selbst kleinere Schwächephasen erfolgreich weggesteckt.

„Wir sind zuversichtlich, dass der Knoten nun endlich platzt“, hatte Jürgen Frank, Coach der Ailinger Handballerinnen, im Vorfeld der Partie gesagt. Der erfahrene Trainer sollte Recht behalten und ließ sich nach recht einseitig verlaufenden 60 Minuten zusammen mit seinen Spielerinnen eine große Portion Spaghetti Bolognese schmecken. Die hatten sich die TSG-Damen nach zwei Niederlagen zu Rundenbeginn und diesem sehenswerten Auftritt verdient.

Dabei lief zu Beginn noch nicht alles so, wie es sich das Ailinger Publikum gewünscht hatte (3:3, fünfte Spielminute). Doch mit zunehmender Dauer machte die TSG mehr aus ihren Chancen und ließ in der Abwehr relativ wenig zu. Darüber hinaus merkte man den Gästen von der Riss an, dass ihnen zwei wichtige Offensivspielerinnen nicht zur Verfügung standen. Folgerichtig lagen die Gastgeberinnen nach 18 Minuten mit 13:6 vorne und behaupteten diesen Vorsprung zunächst mühelos. Bis, ja bis die Fehlerquote etwas zunahm und die letzte Präzision im Torabschluss fehlte. Infolgedessen verkürzte die Biberacher Reserve zum 12:15-Halbzeitstand.

Nach Wiederanpfiff legte die TSG nochmals eine Schippe drauf und setzte sich nach zwei Dritteln der Partie auf 20:14 ab. In der 50. Minute vergrößerten Clarissa Höhn – elf Tore, davon zwei Siebenmeter – und Co. ihren Vorsprung auf 25:15, weil die Angriffe erfolgreich zu Ende gespielt wurden. Zudem war Caroline Bourdais im Ailinger Tor, sie kam in Halbzeit zwei für Nicole Kramer, in schönster Regelmäßigkeit zur Stelle.

Da die Ailinger Defensive, anders als während der Anfangsminuten, wesentlich stabiler stand und beinahe jeder Abschluss in den Maschen des Gegners landete, brannte aus Sicht der TSG nichts mehr an. Kurze Zeit später stand der 30:19-Erfolg, der gleichbedeutend mit dem ersten Saisonsieg war, fest. Die Ailinger Handballerinnen belohnten sich mit Speis und Trank. „Wir hatten uns vorgenommen, bis zum Umfallen zu kämpfen“, sagte Jürgen Frank. „Das ist uns gelungen, auch wenn man zugeben muss, dass der TG II wichtige Spielerinnen fehlten.“