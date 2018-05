TSG-Handballerinnen siegen zum Auftakt der Relegation

Die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ailingen (Foto: tms) haben am Sonntagabend das Hinspiel der ersten Runde zur Landesliga-Aufstiegsrelegation für sich entschieden. Vor fast vollbesetzten Rängen in der Ailinger Sporthalle gewann die Mannschaft von TSG-Coach Richard Darga gegen den TSV Neuhengstett mit 27:26. Dabei liefen die Gastgeberinnen in einer hart umkämpften Begegnung gleich mehrfach einem Rückstand hinterher und lagen noch zur Halbzeit mit 13:16 hinten. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag, 10. Mai, statt (Bericht folgt).