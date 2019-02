Vor dem Derby der Handball-Bezirksliga der Frauen am Dienstag, 19. Februar, haben sich beide Häfler Mannschaften am vergangenen Spielwochenende in unterschiedliche Richtung bewegt. Während die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ailingen bei der TG Biberach II doppelt punkteten, unterlag die Häfler Spielgemeinschaft unter den Augen der Ailinger Ligakonkurrenz daheim gegen die SG Ulm & Wiblingen. Somit dürfte das Nachholspiel zwischen Ailingen und der HSG am Dienstagabend (19 Uhr, Sporthalle beim Häfler Berufsschulzentrum, Steinbeißstraße 20) noch brisanter werden.

Bezirksliga Damen: TG Biberach II - TSG Ailingen 18:23 (9:14) – Einen verdienten und für das Selbstvertrauen wichtigen Sieg feierten die TSG-Handballerinnen am Samstagnachmittag bei der Zweiten in Biberach. Nach einem Blitzstart zum 3:0-Zwischenstand in Minute drei holten die Gastgeberinnen zum 4:5-Zwischenstand (7.) auf. Doch die Abwehr der Gäste stand mit zunehmender Spieldauer richtig gut, die Offensivaktionen brachten die erwünschte Wirkung mit sich. Und das, obwohl sich der Gegner mit Spielerinnen aus der ersten Mannschaft verstärkt hatte und der TSG die eine oder andere Stammkraft verletzungs- oder krankheitsbedingt gefehlt hatte. „Wir haben das Heft von Beginn an in die Hand genommen und die Biberacherinnen nicht mehr herankommen lassen“, sagte TSG-Coach Jürgen Frank nach Spielschluss und fügte hinzu: „Ich bin froh, dass aus der Jugend etwas Ehrgeiziges nachrückt.“ So wie Jenny Vogel, die gleich dreimal erfolgreich war. Erfreulich aus Ailinger Sicht war, dass sich jede Spielerin in die Torschützenliste eintragen konnte. Somit können die TSG-Handballerinnen mit Selbstvertrauen ins anstehende Häfler Stadtderby gehen. TSG: Nicole Kramer, Bourdais (Tor); Höhn (6, 1/2), Kebach (5), Meschenmoser (3), Vogel (3, 0/1), Haake (2), Cora Katzenmaier (1), Lea Jäger (1), Mitsching (1), Divy (1/1).

Bezirksliga Damen: HSG Friedrichshafen-Fischbach - SG Ulm & Wiblingen 20:24 (11:10): Der Schock und die Enttäuschung über das gerade Erlebte ist in den Gesichtern der Häfler Handballerinnen nach der 20:24-Heimniederlage gegen Ulm & Wiblingen nicht zu übersehen gewesen. Dabei erwischte die HSG FF einen richtig guten Start. 3:0 lag die Mannschaft von HSG-Trainer Damir Turnadzic nach sechs Minuten vorne und sollte in der 18. Spielminute mit 9:3 sogar deutlich in Führung liegen. Was dann passierte, stellte Spielerinnen, Verantwortliche und insbesondere die Zuschauer – unter denen sich auch die aus Biberach siegreich zurückkehrte TSG Ailingen befand – vor ein Rätsel. Plötzlich lief im Spiel der Gastgeberinnen nichts mehr zusammen. Ballverluste, Stellungsfehler in der Abwehr und der fehlende Mut im Torabschluss ließen die Gäste Tor um Tor aufholen. Folgerichtig lag Ulm & Wiblingen zur Pause nur noch mit 10:11 in Rückstand und übernahm nach dem 14:14-Zwischenstand in Minute 39 durch einen Doppelschlag von Nicole Spittler die Führung zum 16:14 (42.). Als sich die SG-Spielerinnen in der 53. Minute auf 22:16 abgesetzt hatten, war die Partie entschieden, wenige Minuten später war die Häfler Niederlage perfekt. Somit steckt Friedrichshafen-Fischbach vor dem Derby am Dienstag gegen die TSG mittendrin im Tabellenkeller. „Ich kann mir das momentan nicht erklären. Wir haben richtig gut begonnen“, sagte ein sichtlich konsternierter Turnadzic hinterher. „Plötzlich brechen wir total ein und laufen nur noch hinterher. Es ist nun wie es ist. Ab sofort spielen wir nur noch gegen den Abstieg.“

HSG FF: Amann, Hackenberg (Tor); Nothelfer (5), Kordes (5), Schermer (3), Pechar (2), Feßler (1, 1/3), Henrichs (1), Wildner (1), Diemer (1, 1/3), Rist (1), Pfeffer, Seliger, Winghardt.