TSG-Handballerinnen kommen unter die Räder

Die aktiven Mannschaften der TSG Ailingen haben am Wochenende in der Bezirksliga und den Handball-Kreisligen A und B Niederlagen hinnehmen müssen. Während das Damenteam gegen Langenau-Elchingen unterging, war auch die Reserve in Oberstaufen relativ chancenlos (Kreisliga B). Besser machten es die Herren der TSG, die in Wangen allerdings dennoch knapp das Nachsehen hatten (A-Liga).

Frauen-Bezirksliga: HSG Langenau-Elchingen – TSG Ailingen 47:28 (21:11): Nichts, aber auch gar nichts zu bestellen haben die TSG-Damen beim absoluten Spitzenteam der Bezirksliga gehabt. Dabei machten es die dezimierten Gäste phasenweise ordentlich. Und das auch, wenn man bedenkt, dass Ailingen auf einige Stammkräfte verzichten musste und insgesamt 28 Tore warf. Doch die Anzahl der Gegentreffer unterstreicht, dass die HSG um Tatjana Schönefeldt (zwölf Tore) in einer ganz anderen Liga unterwegs ist. Jeden noch so kleinen Fehler der TSG bestrafte der Spitzenreiter postwendend. Insbesondere das Gegenstoßspiel von Langenau/Elchingen war an diesem Tag wie aus dem Lehrbuch.

So war TSG-Torhüterin Caroline Bourdais in schönster Regelmäßigkeit machtlos gegen die platzierten Abschlüsse des Gegners, der den Gästen vom Bodensee immer einen Schritt voraus war. „Nachdem uns der Gegner zu Beginn überrannt hat, haben wir es in einer Begegnung mit offenem Visier phasenweise gar nicht so schlecht gemacht“, bilanzierte TSG-Trainer Jürgen Frank. „Aber Langenau hat jeden individuellen Fehler sofort bestraft. Wir waren diesem Tempospiel aus der ersten und zweiten Welle einfach nicht gewachsen.“ Als sich dann auch noch Clarissa Höhn am Knie verletzte, war die Ailinger Gegenwehr so gut wie gebrochen. Lichtblicke am „Tag zum Vergessen“ (Jürgen Frank) waren Kreisläuferin Hannah Tauch und die beiden Nachwuchsspielerinnen Jenny Vogel und Shania Schätzle (je drei Treffer).

TSG: Bourdais (Tor), Tauch (7), Höhn (5/2), Divy (5, 1/2), Schätzle (3), Vogel (3), Haake (2), Cora Katzenmaier (1), Meschenmoser (1), Ronja Katzenmaier (1), Jäger, Mitsching.

Männer-Kreisliga A: MTG Wangen III – TSG Ailingen 25:24 (14:12): Eine Partie auf Augenhöhe haben die TSG-Handballer dem nun feststehenden Meister der A-Liga, der dritten Mannschaft der MTG Wangen, geliefert. Bis in die Schlussminuten hinein blieben die Gäste vom Bodensee stets in Schlagdistanz und wussten in der Abwehr und im Angriff zu überzeugen. Wie so oft in solchen Duellen waren es dann nur Kleinigkeiten, die über Sieg und Niederlage entschieden haben. Hätte die Mannschaft von TSG-Cheftrainer Peter Rossi in der Crunchtime – auch von der Siebenmeterlinie – bessere Nerven gehabt, wäre Ailingen vielleicht nicht ohne Punkte abgereist. „Trotz einer disziplinierten Spielweise und einer guten Leistung von Spielmacher Dominik Huber haben wir die Chance Relegationsplatz zwei aus eigener Kraft zu erreichen, nun verpasst“, meinte Peter Rossi. „Wir haben zu viel liegen gelassen und Wangen war etwas cleverer.“ Folgerichtig durften sich die Hausherren feiern lassen.

TSG: Holzner, Löchle (Tor); Freise (7, 5/6), Hinderhofer (6), Huber (3), Bauer (2), Olpp (2), Martin (2), Kuttler (1), Hengge (1), Eisenbraun, Bucher, Felbinger.

Männer-Kreisliga B: HSG Oberstaufen-Lindenberg – TSG Ailingen II 28:21 (13:10): Bis in Minute 25 zum 10:10-Zwischenstand machte es die Reserve aus Ailingen beim Meister aus dem Allgäu alles andere als schlecht, geriet jedoch zur Pause mit 10:13 in Rückstand. Doch es sollte noch schlimmer kommen aus Ailinger Sicht, da die an diesem Tag von Fabio Schmitt betreute Mannschaft bis zur 39. Minute vorentscheidend mit 10:19 ins Hintertreffen geriet. In dieser Phase war bei den Gästen irgendwie der Wurm drin, weil man sowohl im Angriff als auch in der Abwehr Schwächen offenbarte. In der Schlussphase hatte die Zweite der TSG nicht mehr genug Körner im Tank, weil Dominik Huber (neun Treffer) und einige Mitspieler zuvor bereits für die erste Ailinger Mannschaft in Wangen auf der Platte gestanden hatten.

TSG II: Ficht (Tor), Huber (9/1), Martin (5), Gsimbsl (2), Arnold (1), Bucher (1), Hengge (1), Nico Wallkum (1), Schube (1), Selegrad, Herkommer.