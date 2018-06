TSG-Handballerinnen freuen sich auf die neue Bezirksligasaison

Die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ailingen haben in der vergangenen Hallenrunde überzeugen können. Die erste Enttäuschung über das bittere Ausscheiden in der Landesliga-Aufstiegsrelegation war rasch verflogen. Schließlich hatte die Mannschaft von TSG-Trainer Richard Darga mit dem zweiten Platz mehr erreicht als viele geglaubt hatten.

Dabei lief es zu Saisonbeginn bei den Ailinger Handballerinnen noch nicht richtig rund: Nachdem Christine Graf, Martina Schulle und Jasmin Egner ihre Schuhe an den Nagel hängten, galt es für den neuen Coach Richard Darga, zahlreiche A-Juniorinnen und Zugang Christine Haake in den Kader um Katharina Kramer zu integrieren.

Folgerichtig haperte es in den ersten Partien noch an der nötigen Abstimmung. Einige Partien – wie auch das Lokalderby gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach I (15:16, Anm. d. Red.) – gingen nur knapp verloren.

Der Herbst sollte danach jedoch zum Frühling und Sommer der TSG zugleich werden. Dank einer fulminanten Siegesserie nahm die TSG Kontakt zu den Spitzenplätzen auf und ließ sich von den vorderen Rängen nicht mehr verdrängen. Über Nacht war man sogar kurze Zeit Tabellenführer gewesen, bis der HC Lustenau einen Tag später nachzog.

Dies war dem Umstand geschuldet, dass die Ailingerinnen von schweren Verletzungen verschont blieben und sich, auch aufgrund des guten Zusammenhalts abseits der Platte, ein richtig guter Mannschaftsgeist entwickelte. Bis zum Rundenfinale blieb man im Aufstiegsrennen mit dabei und konnte sich darüber hinaus jederzeit auf das konstant gut spielende Trio der TSG-Torhüterinnen Nicole Kramer, Caroline Bourdais und Maren Kolb verlassen.

Als es dann tatsächlich darum ging, die Meisterschaftschance zu ergreifen und sich um den Relegationsplatz um die Aufstiegsrelegation in die Landesliga zu bemühen, flatterten die Nerven beim neu formierten Team etwas. Trotz einer herben Pleite (22:31 bei der HSG Lonsee-Amstetten, SZ berichtete) blieb man Tabellenzweiter und zog in die erste Runde der Landesliga-Aufstiegsrelegation ein. Dort schied die TSG lediglich aufgrund der Auswärtstorregel gegen den TSV Neuhengstett aus, der in der zweiten Runde übrigens nicht den Hauch einer Chance hatte.

„Das Ausscheiden war bitter und unnötig“, sagte der bisherige TSG-Coach Richard Darga. „Aber das können wir so hinnehmen. Und: Ich möchte mich bei den tollen Fans, die auch aus anderen TSG-Abteilungen wie beispielsweise Fußball oder Radball gekommen sind, für die grandiose Unterstützung bedanken.“

So bleibt die „Landesliga“ auch im Spieljahr 2018/19 das große Ziel der Ailinger Handballerinnen, die Anfang Juli mit der Saisonvorbereitung beginnen. Dann hoffentlich mit einem Trainer, da Darga sein Engagement – wie mit dem Vorstand der TSG-Handballabteilung besprochen – nunmehr beendet hat.