TSG-Handballerinnen feiern wichtigen Heimsieg

Die TSG Ailingen hat in der Handball-Bezirksliga der Damen einen Befreiungsschlag gelandet. Gegen den ersatzgeschwächten SC Lehr II gewann die Mannschaft von Trainer Jürgen Frank am Samstag verdient mit 26:14. Insbesondere in Halbzeit zwei klappte bei der TSG vor den eigenen Fans in der Ailinger Sporthalle phasenweise alles.

Doch auch im ersten Durchgang wusste die TSG nach durchwachsenem Beginn mit zunehmender Spieldauer zu überzeugen. Obwohl in den ersten Minuten zum 2:2-Zwischenstand nach elf Minuten gerade einmal vier Tore gefallen waren, wussten sich die Gastgeberinnen – sehr zur Freude ihrer Fans – in allen Mannschaftsteilen zu steigern.

Plötzlich hatten die Würfe die gewünschte Präzision, die Ballverluste minimierten sich. Und auch die Ailinger Abwehr stand nun stabiler. Folgerichtig zog Ailingen bis zur 25. Minute auf 10:5 davon und ging mit einem 12:6-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Vieles ging der ersatzgeschwächten Mannschaft von SCL-Coach Felix Hirsmüller zu schnell, sein Team wirkte mitunter gehemmt und ohne Selbstvertrauen. Nach dem Pausentee kamen die TSG-Damen mit wesentlich mehr Schwung aus der Kabine. Das Tempo im Angriff nahm zu und die Abstimmung in der Defensive klappte. Auch das Passspiel und die Laufbereitschaft aus Ailinger Sicht passte.

Infolgedessen vergrößerten Clarissa Höhn (zehn Treffer) und ihre Mitspielerinnen den Vorsprung relativ mühelos und lagen in der 47. Spielminute klar mit 20:11 vorne. Bis zum Schluss hinein wusste die TSG Ailingen mit einer stabilen Abwehr zu überzeugen, während bei der Zweiten des SC Lehr das Aufbäumen fehlte und unterm Strich vieles Stückwerk blieb. Am Ende gewann die TSG, auch in dieser Höhe verdient, mit 26:14 und holte zwei wichtige Punkte, die Luft auf die untersten Tabellenränge verschaffen. „Die Mannschaft hat gewusst, um was es geht und das auch gezeigt. Ich muss vor allem meiner Abwehr ein großes Kompliment machen“, bilanzierte TSG-Trainer Jürgen Frank den Heimsieg. „Lediglich am Anfang haben wir zu viele Chancen ausgelassen und leichte Fehler gemacht.“