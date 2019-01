Während manche Mannschaften aus Friedrichshafen und Umgebung aufgrund der Handball-WM in Deutschland und Dänemark noch ein weiteres Wochenende spielfrei sind, sind einige Teams aus Ailingen, Friedrichshafen-Fischbach, Kluftern, Kressbronn und Tannau in ihren Spielklassen wieder in Einsatz.

Bezirksliga Damen: HSG Lonsee-Amstetten - HSG Friedrichshafen-Fischbach (Samstag, 26. Januar, 20 Uhr, Aurainhalle in Amstetten): „Lonsee hat uns im Hinspiel einen Punkt abgenommen“, erinnert sich HSG-Trainer Damir Turnadzic ans erste Kräftemessen im Herbst 2018. „Klar, das wollen wir dieses Mal besser machen, obwohl wir wissen, dass das nicht einfach wird. Aber nach sechs Wochen Pause sind wir alle heiß darauf, dass es nun endlich weitergeht.“ Sollte die Häfler HSG beim Namensvetter punkten, würde man zumindest die Verfolger aus Ulm-Wiblingen und Ludwigsfeld hinter sich halten können. Die beiden ersten Plätze sind – nach bisherigem Rundenverlauf – schon fast sicher vergeben.

Bezirksliga Damen: TSG Ailingen - HC Hohenems (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Ailingen): Mit einem der beiden Meisterschaftskandidaten, die eine bärenstarke erste Saisonhälfte gespielt haben, bekommen es die Ailinger Handballerinnen zu tun, wenn der zweitplatzierte HC Hohenems bei der TSG aufläuft. Auch dort ist die Freude groß, dass man endlich wieder auf die Platte zurückkehren darf. „Meine Mädels sind richtig motiviert und wir hoffen, den Heimvorteil nutzen zu können“, betont TSG-Coach Jürgen Frank und ergänzt: „Wir hatten einige gute Trainingseinheiten und müssen bis zum Ende konzentriert bleiben.“

Bezirksklasse Damen: MTG Wangen II - TV Kressbronn (Samstag, 16 Uhr, Argenhalle in Wangen): „Wenn wir unsere Stärken und unser Spiel durchsetzen können, dann ist es möglich, Punkte zu entführen“, übt sich TVK-Trainerin Stefanie Raaf in vorsichtigem Optimismus. Und das, obwohl die Seesterne beim Gastspiel im Allgäu auf Lisa Steiner verzichten müssen. „Es wäre schön, an unsere Siegesserie anknüpfen zu können“, sagt Raaf.

Bezirksklasse Damen: SV Tannau - TSG Ehingen/Donau (Samstag, 18 Uhr, Mehrzweckhalle in Tettnang-Obereisenbach): Nachdem das Siegel des „Ungeschlagenseins“ in der eigenen Halle passé ist, steuern die Tannauer Handballerinnen am Wochenende dem nächsten harten Prüfstein entgegen. Dann wird der Tabellenzweite von der Donau in Obereisenbach zu Gast sein. Bleibt zu hoffen, dass die SVT-Mädels von Trainer Hubert Baur dieses Mal in der Abwehr eine stärkere Leistung zeigen als zuletzt. Und: Auch das Erzeugen von Torgefahr verteilte sich bei den Gastgeberinnen zuletzt auf zu wenigen Schultern.

Kreisliga B Herren: TSG Leutkirch II - FC Kluftern (Samstag, 16.10 Uhr, Gymnasium-Sporthalle in Leutkirch): Mit der Zweiten aus Leutkirch bekommen es die Gäste aus Kluftern am Samstagnachmittag zu tun. Keine leichte Aufgabe für die Jungs von FCK-Coach Reinhard Gessinger, dessen Team womöglich abermals in anderer Besetzung antritt. Genau diese Personalrochaden erschwerten es den Spielern aus Kluftern, sich vernünftig einzuspielen. Bereits im Hinspiel hatten die Südbadener einige Probleme, retteten aber noch einen Zähler.

Kreisliga B Herren: TSG Ailingen II - TV Isny (Samstag, 18.10 Uhr, Sporthalle Ailingen): Obwohl das Hinspiel an den Gegner aus Isny gegangen ist, geht die Ailinger Handballreserve um Spielertrainer Marcello Ficht mit einer Portion Zuversicht ins Heimspiel am Samstagabend, wie TSG-Chefcoach Peter Rossi gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ betont: „Mit dem Publikum im Rücken und einem gemachten Reifeprozess in den vergangenen Monaten hoffen wir auf einen Punktgewinn und somit auf einen gelungenen Jahresauftakt.“