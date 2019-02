Das Damenteam der TSG Ailingen hat dank eines 34:19-Heimsieges gegen die HSG Lonsee-Amstetten mit dem Abstiegskampf in der Handball-Bezirksliga wohl nichts mehr zu tun. Bereits zur Pause lag die Mannschaft von TSG-Coach Jürgen Frank mit 18:10 vorne. Somit hatte Ailingen das Spielfeld in sieben Tagen zum dritten Mal als Sieger verlassen.

Obwohl die Partie zwischen den Ailinger Handballerinnen und den Gästen aus Lonsee-Amstetten zum 4:4-Zwischenstand in der elften Minute zunächst ausgeglichen verlief, wusste sich im weiteren Spielverlauf insbesondere eine Mannschaft zu steigern – die der Gastgeberinnen.

Während man am eigenen Kreis relativ wenig zugelassen hatte, setzte die TSG mit direktem Passspiel und sicheren Abschlüssen Nadelstiche. Vieles ging der HSG, die im Tabellenkeller zu Hause ist, schlichtweg zu schnell. Und: Obwohl Gästetrainer Julian Berger TSG-Rückraumschützin Clarissa Höhn über weite Strecken der Partie an die kurze Leine nehmen ließ, brach das den Rhythmus des neuen Tabellendritten nicht. Ganz im Gegenteil, denn in der Schlussphase der ersten Halbzeit legte Ailingen noch einmal eine Schippe drauf und setzte sich zur Pause vorentscheidend ab.

Auch im zweiten Abschnitt waren Svenja Kebach und Co. im Angriff von allen Positionen sowie durch punktgenaue Anspiele an den Kreis effektiver und standen in der Defensive besser. Selbst die beiden Nachwuchsspielerinnen Jenny Vogel und Shania Schätzle, die Sekunden vor der Sirene per Distanzwurf den 18:10-Halbzeitstand erzielte, wussten zu überzeugen.

Sehr gut konditionell unterwegs

Wer nun erwartete, dass die TSG-Handballerinen bei ihrem dritten Spiel in den vergangenen sieben Tagen mit Kräfteverschleiß oder Konzentrationsproblemen zu kämpfen haben würde, sah sich getäuscht. Bis in die Schlussminuten hinein blieben die „Geilen Perlen“, wie sie sich selbst nennen, in der Spur und ließen weitere Treffer folgen. Am Ende gewann die TSG Ailingen auch in dieser Höhe verdient mit 34:19, eroberte vorübergehend Tabellenrang drei und sollte mit dem Abstieg nun nichts mehr zu tun haben. „Wir haben zunächst ein paar Startprobleme gehabt, haben uns dann aber freigekämpft. Die Mädels haben ein tolles Zusammenspiel gezeigt, was auch ein Verdienst der beiden Juniorinnen ist“, stellte Jürgen Frank hinterher zufrieden fest. Folgerichtig schmeckte den Ailinger Handballerinnen ihr Siegersekt natürlich umso besser.