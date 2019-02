TSG-Handballer kassieren Niederlagen

Die beiden Herrenteams der TSG Ailingen haben in der Handball-Kreisliga A und B am vergangenen Wochenende herbe Klatschen hinnehmen müssen. Während die erste Mannschaft beim HC Hard II mit 19:30 das Nachsehen hatte, verlor die TSG-Zweite das Derby beim FC Kluftern klar mit 18:28.

Kreisliga A Herren: HC Hard II - TSG Ailingen I 30:19 (12:11) – Nach ausgeglichener erster Halbzeit riss bei den Gästen aus Ailingen nach dem Seitenwechsel der Faden. Viele Angriffsaktionen blieben Stückwerk, die Fehlerquote war zu hoch. Und auch von der Siebenmeterlinie zeigte die Mannschaft von TSG-Cheftrainer Peter Rossi Nerven. Unterm Strich war die TSG nicht in der Lage, das Fehlen einiger Stammspieler zu kompensieren. Und das auch, weil nicht nur krankheitsbedingt einige Akteure fehlten, sondern die zweite Mannschaft beinahe zeitgleich im Lokalderby in Kluftern im Einsatz gewesen war. „Nach guten 20 Minuten sind wir völlig eingebrochen und in der zweiten Hälfte mitunter vorgeführt worden. Das war phasenweise chaotisch. Aber es muss nun weitergehen“, sagte Spielmacher Lars Rossi, der aufgrund seiner Sperre nur als Zuschauer mit von der Partie war.

TSG I: Holzner (Tor), Bauer (4), Freise (4, 2/3), Martin (3), Oliver Rossi (3, 3/4), Back (2, 0/1), Hinderhofer (2), Eisenbraun (1), Huber, Bucher.

Kreisliga B Herren: FC Kluftern - TSG Ailingen II 28:18 (14:9) – Auch die Herren II der TSG Ailingen wären an diesem verschneiten Sonntagnachmittag wohl besser auf dem Sofa geblieben. Da das aber nicht ohne Weiteres möglich ist, stellte sich die TSG II ihrer Verantwortung und versuchte im Lokalderby an der Brunnisach trotz dezimiertem Kader alles. Weil auch Spielertrainer Marcello Ficht verhindert gewesen war, betreute Dennis Schwaab die Gäste, die von Beginn an vieles vermissen ließen. Ein wirkliches Aufbäumen fand nicht statt, man leistete sich Abstimmungsprobleme und Schwächen in der Rückwärtsbewegung. Darüber hinaus ließ die Ailinger Reserve zu viele Möglichkeiten liegen. Folgerichtig hatten die Hausherren leichtes Spiel und gewannen das Nachbarschaftsduell verdient. Und: Als TSG-Keeper Matthias Höhn in der 52. Minute meckerte, bekam er eine Zwei-Minuten-Strafe aufgebrummt, sodass Feldspieler Florian Herkommer zwischen die Pfosten musste. Zu diesem Zeitpunkt lag Ailingen II mit 16:21 hinten und gab in den Schlussminuten auf. „Dass wir aufgrund der Personalsituation Spieler an die erste Mannschaft abgeben mussten, hat diese Aufgabe zusätzlich erschwert. Ich denke, dass es sonst besser für uns gelaufen wäre“, analysierte Schwaab. „Ausschlaggebend war für mich die schlechte Chancenauswertung.“

TSG II: Höhn (Tor), Schube (7), Gsimbsl (4), Mayer (4/1), Nico Wallkum (1), Darga (1), Kevin Wallkum (1), Selegrad, Herkommer.