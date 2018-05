TSG-Handballer haben es am Dienstagabend in der Hand

Die Kreisliga-Handballer der TSG Ailingen haben am Dienstagabend, 8. Mai, die große Chance, den Aufstieg in die Bezirksklasse perfekt zu machen. Nachdem die TSG am Samstagabend beim TSV Lindau mit 20:18 gewann (SZ berichtete), kommt nun die SG Burlafingen/PSV Ulm an den Bodensee. Anwurf in der Ailinger Sporthalle ist um 20 Uhr.

Ganz so einfach wird dieses Unterfangen nicht werden für die Mannschaft von TSG-Coach Peter Rossi, die – wie schon beim TSV – mit argen Personalproblemen zu kämpfen haben wird. Zahlreiche Stammkräfte fehlen berufs-, urlaubs- oder verletzungsbedingt, sodass Ailingen wieder auf die Jungs aus der A-Jugend bauen muss. Aber: Der Nachwuchs machte seine Sache in Bayern mehr als ordentlich.

Beide Kontrahenten kennen sich gut und standen sich sogar schon in der abgelaufenen Saison gegenüber – und zwar im Bezirkspokalwettbewerb. Dort hatte die SG mit 31:28 die Nase vorne gehabt. Aus Ailinger Sicht wäre ein solches Ergebnis dieses Mal fatal. Dass es nun anders kommt, davon ist Rossi überzeugt, wenn er sagt: „Mit der gleichen Einstellung wie gegen Lindau, können wir das schaffen. Trotz der ganzen Ausfälle sind nun alle total heiß darauf, dieses Ziel zu erreichen“, so der TSG-Handballcoach.