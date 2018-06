TSG-Handballer fehlen zwei Tore zum Aufstieg

Die Kreisliga-Handballer der TSG Ailingen sind mit der abgelaufenen Spielzeit zufrieden. Und das, obwohl der mögliche Aufstieg in die Bezirksklasse ganz knapp verpasst wurde. Gerade einmal zwei Treffer hatten der Mannschaft von TSG-Coach Peter Rossi unter dem Strich gefehlt.

Dabei sollte es nach einer guten Vorbereitung in der Hinrunde nicht wirklich danach aussehen, als würde das Männerteam der TSG Ailingen im April und Mai tatsächlich um den Aufstieg mitspielen. Denn es dauerte etwas, bis sich die „alten Hasen„ und die jungen Wilden aus der A-Jugend sowie die Zugänge auf der Platte gefunden hatten.

Folgerichtig lag Ailingen zur Rundenhalbzeit auf dem fünften Platz, wusste sich jedoch in der Rückrunde zu steigern. Die Nachwuchsleute übernahmen zunehmend mehr Verantwortung – das Selbstvertrauen wuchs, sodass die TSG dadurch auch so manchen Ausfall etablierter Stammkräfte wegsteckte.

Endspiel um die Meisterschaft

Lohn dieser Entwicklung war ein echtes Endspiel um den direkten Aufstieg im Nachbarland Österreich. Da reisten die Jungs von TSG-Trainer Peter Rossi als Tabellendritter zum Zweiten TS Dornbirn. Am Ende hatte die Turnerschaft aus Österreich mit 29:25 die Nase vorne. Abwehrchef Andy Felbinger und Co., die in diesem Topduell mitunter fahrig und zu fehlerhaft agierten, mussten damit in die Relegation.

Dort setzte man dank eines 20:18-Erfolges beim klassenhöheren TSV Lindau ein kleines Ausrufezeichen, verpasste jedoch den Matchball gegen die SG Burlafingen/Ulm, der man in der Ailinger Sporthalle ganz knapp mit 24:25 unterlegen gewesen war.

So bleibt die TSG Ailingen, die in diesen Tagen mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen wird, auch ab Herbst in der Kreisliga ansässig und wird einmal mehr zum Personalumbau gezwungen sein, da es einige Junioren – Stand heute – studien- und berufsbedingt aus Ailingen wegziehen wird. „Die ursprünglich gesteckten Ziele wurden erreicht. Die Mannschaft zeigte in den meisten Spielen Moral und Charakter", blickt Coach Rossi zurück und ergänzt: „Leider fehlt es noch an Abgeklärtheit und Nervenstärke. Aber man braucht ja noch Ziele für die nächste Saison."

Und: Vor Rundenbeginn 2017/18 hatte sich Peter Rossi einen Platz unter den ersten Drei gewünscht. Heißt also, dass die Ailinger Handballer ihr geplantes Rundenziel erreicht haben.