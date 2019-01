TSG-Handballer besuchen die WM am Wochenende

Die Handballer der TSG Ailingen haben sich am Wochenende für eine besondere Art der Vorbereitung auf die kommenden Spiele entschlossen. Mit rund 80 aktiven oder ehemaligen Spielern und Betreuern macht sich der TSG-Tross am Sonntag auf den Weg in die bayerische Landeshauptstadt.

Dort wollen sie WM-Luft schnuppern und sich dabei in der Münchner Olympiahalle von den Profis der Gruppe B, in der unter anderen Handball-Europameister Spanien und die Geheimfavoriten aus Kroatien und Island mitmischen, in drei Spielen etwas abschauen.