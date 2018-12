TSG geht mit Niederlage in die Weihnachtspause

Das Damenteam der TSG Ailingen hat das Rückspiel in der Handball-Bezirksliga gegen die TSF Ludwigsfeld denkbar knapp verloren. Bei der 23:24-Heimniederlage in der Häfler Bodenseesporthalle ließen die Gastgeberinnen zu viele Chancen aus und wirkten in der Abwehr phasenweise nicht sattelfest genug.

Schon vor den Anwurf mussten die Ailinger Handballerinnen einen herben Rückschlag verkraften. Denn beim Aufwärmen knickte Torhüterin Maren Kolb um und war nicht mehr einsatzbereit. Während Kolb ihren lädierten Knöchel mit Eis versorgte, machte sich Nicole Kramer –die eigentlich nicht spielfähig gewesen war – auf den Weg, um ihr Sportzeug zu holen. Derweil musste Caroline Bourdais für s Team von Coach Jürgen Frank im TSG-Gehäuse die Kohlen aus dem Feuer holen und machte ihre Sache dabei recht ordentlich. Dennoch waren ihre Mitspielerinnen, trotz einer Manndeckung von Lea Jäger gegen TSF-Spielmacherin Mareike Karlshaus, in der Defensive mitunter zu sorglos unterwegs.

In schönster Regelmäßigkeit kam Natalie Orkic für die Gäste von der Rechtsaußen-Position frei zum Wurf. Folgerichtig lag Ludwigsfeld in Minute 13 mit 7:4 vorne, musste jedoch in der 18. Minute den Ausgleich zum 8:8-Zwischenstand hinnehmen. Im weiteren Spielverlauf entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, wobei die TSF-Damen in der 27. Minute nach einem Orkic-Doppelschlag auf 13:11 stellten. Bis zur Halbzeitpause glichen die TSG-Handballerinnen, sehr zur Freude ihrer Fans, durch zwei Treffer von Lisa Divy zum 13:13-Pausenstand aus und waren in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs besser im Rhythmus. Und das, obwohl Clarissa Höhn nach einer unfairen Abwehraktion von Karlshaus, die dafür mit einer Zwei-Minuten-Strafe bedacht wurde, zunächst nicht mehr weitermachen konnte.

Schnelle zwei Tore

17:15 führte Ailingen bereits (37.), als die TSF-Mädels, die mit gerade einmal neun Spielerinnen angereist waren, wenige Augenblicke später erneut auf Unentschieden stellten (17:17, 41.). Zehn Minuten später lag die TSG Ailingen mit 19:22 hinten, weil man sich zu viele technische Fehler und Ballverluste leistete sowie zu ungenau abschloss. Die Vorentscheidung? Mitnichten, denn die Ailinger Damen kamen abermals zurück und erzielten in der Schlussminute den 23:24-Anschlusstreffer durch Lisa Meschenmoser.

Dass dieser gleichbedeutend mit dem Endstand gewesen war, sorgte für große Enttäuschung bei den Gastgeberinnen. Die schafften es nämlich nicht, dem Gegner nochmals den Ball abzuluchsen oder ihn zu einer Abschlusssituation zu zwingen, sodass die Hallenuhr schlicht und einfach ablief. „Obwohl meine Mannschaft bis zum Schluss gekämpft hat, bin ich ein bisschen enttäuscht. Wir haben leider zu viele Möglichkeiten ausgelassen und waren am Schluss nicht konsequent genug. Vielleicht hätten wir den Gegner offensiver attackieren und zu einem Abschluss zwingen müssen“, sagte Jürgen Frank. „Die Niederlage ist hart, aber es geht weiter.“