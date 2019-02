Das Damenteam der TSG Ailingen hat das Nachholspiel der Handball-Bezirksliga am Dienstagabend klar für sich entschieden. Lediglich zu Beginn und in der Schlussphase der ersten Hälfte war die HSG Friedrichshafen-Fischbach auf Augenhöhe unterwegs. Im zweiten Durchgang hatte die TSG wesentlich mehr Durchschlagskraft und gewann verdient mit 38:24.

Dabei erwischte Friedrichshafen-Fischbach vor beinahe vollbesetzten Rängen im Häfler Berufschulzentrum einen mehr als ordentlichen Start. Mit sicheren Abschlüssen lag man zunächst mit 3:1 vorne (2.), während die Gäste aus Ailingen ihre Abwehr noch nicht richtig sortiert hatten und etwas nervös wirkten.

Mit zunehmender Spieldauer wusste sich die Mannschaft von TSG-Coach Jürgen Frank zu steigern und kam mit sicherem Passspiel zum Torerfolg – 7:4 (6.). Nun waren es plötzlich die Gastgeberinnen, die beeindruckt waren und sich den einen oder anderen Stellungsfehler am eigenen Kreis leisteten. Obwohl Svenja Kebach, die unter dem Strich stolze zwölf Treffer erzielen sollte, und ihre Mitspielerinnen nach einem Drittel der Begegnung mit 15:10 in Führung lagen, kam die HSG FF wieder zurück und erzielte in der 29. Minute den 15:16-Anschlusstreffer. Per Doppelschlag setzte sich der Tabellenvierte aus Ailingen zur Pause jedoch auf 18:15 ab und sollte in Durchgang zwei unaufhaltsam davonziehen.

Verletzte Spielerin schockt Team

Dies war dem Umstand geschuldet, dass die HSG-Handballerinnen den Schock des verletzungsbedingten Ausfalls von Christiane Pfeffer gegen Ende des ersten Abschnitts nicht aus den Kleidern geschüttelt bekamen und sich in der Offensive viel zu wenig zutrauten. Auf der Gegenseite spielten die TSG-Damen ihre Angriffe mit hohem Tempo und Entschlossenheit erfolgreich zu Ende.

Infolgedessen setzten sich die Gäste mit Gegenstößen und Toren von den Außenpositionen auf 27:16 ab – es war die Vorentscheidung. Denn von dieser Schwächephase, als bei der Häfler Spielgemeinschaft zudem die Abstimmung im Defensivverbund und die Rückwärtsbewegung nicht stimmte, sollten sich die Gastgeberinnen nicht mehr erholen. Und das, obwohl Laura Henrichs TSG-Rückraumschützin Clarissa Höhn über weite Strecken des Derbys kurz deckte und somit aus dem Spiel genommen hatte.

Zehn Minuten vor dem Abpfiff herrschte beim 32:20-Zwischenstand Partystimmung im Ailinger Fanblock, weil bei den TSG-Spielerinnen beinahe alles klappte. Am Ende gewann die TSG Ailingen klar und deutlich mit 38:24, während die HSG Friedrichshafen-Fischbach als neuer Tabellenneunter nun mehr denn je in Abstiegsgefahr schwebt.

„Bei uns steckt einfach momentan der Wurm drin. Wir kriegen das nicht abgestellt“, sagte HSG-Trainer Damir Turnadzic mit brüchiger Stimme. „Wir machen zu viele leichte Fehler. Meinen Glückwunsch an Ailingen. Und wie sah Jürgen Frank das Derby? „Mit einem solch deutlichen Ergebnis hätte ich nicht gerechnet. Aber meine Mannschaft hat einen Killerinstinkt an den Tag gelegt und wollte diesen Sieg unbedingt.“