Die erste Herrenmannschaft und die Damen der TSG Ailingen sind in der Handball-Kreisliga A und der Bezirksliga in der Endabrechnung auf Tabellenrang drei gelandet. Somit verpassten beide Teams nach heutigem Stand die Aufstiegsrelegation – und das, obwohl beide die Spielzeit mit einem Sieg abgeschlossen hatten. Die Spiele in der Übersicht:

Bezirksliga Damen: SC Lehr II - TSG Ailingen 9:31 (5:19) – Einen rundum gelungenen Saisonabschluss haben die Ailinger Handballerinnen beim Auswärtsspiel in Lehr gefeiert. Von Beginn an ließen die Gäste keine Zweifel daran aufkommen, dass man die von TSG-Trainer Jürgen Frank geforderte Reaktion auch tatsächlich zeigen möchte und wird. Aus einer stabilen Abwehr heraus und mit großer Treffsicherheit setzte man sich nach zehn Minuten auf 6:0 ab und ließ, trotz des immer größer werdenden Vorsprungs, nicht nach. Selbst von den Außenpositionen entwickelten die TSG-Damen große Torgefahr und lagen nach den ersten 30 Minuten bereits uneinholbar mit 19:5 vorne. In Abschnitt zwei netzte der starke Ailinger Rückraum um Clarissa Höhn (zehn Treffer) beinahe nach Belieben ein und sorgte für einen auch in dieser Höhe verdienten 31:9-Kantersieg beim Tabellenletzten. „Ich bin sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung. Die Mannschaft hat diese Aufgabe gut gelöst“, freute sich Frank. Dessen Team hat als Tabellendritter nur noch theoretische Chancen auf die Relegationsteilnahme.

TSG: Kramer, Bourdais (Tor); Höhn (10, 2/3), Kebach (5), Divy (5), Haake (4), Meschenmoser (3), Vogel (2), Mitsching (1), Künstler (1), Cora Katzenmaier.

Kreisliga A Herren: TSG Ailingen - HC BW Feldkirch II 27:19 (13:9) – Nachdem die Mannschaft von TSG-Coach Peter Rossi ihre Pflichtaufgabe dank eines verdienten Heimsieges gegen die Reserve aus Feldkirch erfüllt hatte, galt es, dem Meister MTG Wangen III am Folgetag bei der Zweiten des HC Hard die Daumen zu drücken. Doch die MTG verlor im Nachbarland mit 23:33, sodass Hard Tabellenplatz zwei zurückeroberte und somit in der Relegation um den Aufstieg in die Bezirksklasse antreten darf. Und die TSG Ailingen? Die schaut – Stand heute – in die Röhre. „Es wäre zu vermessen gewesen, auf Schützenhilfe zu hoffen“, sagte Peter Rossi. „Wir haben viele Punktverluste gehabt, die wir selbst verschuldet haben.“ In der Tat spielten die Herren I der TSG eine Hallenrunde mit Höhen und Tiefen – oftmals fehlte es an der Konstanz über 60 Minuten. So auch gegen die Mannschaft von Feldkirch II, die nach einem 3:12-Rückstand (21.) zur Halbzeitpause auf 9:13 verkürzte und den Hausherren in der Ailinger Sporthalle auch in Durchgang zwei zunächst das Leben schwer machte. Es bedurfte einer Leistungssteigerung in allen Mannschaftsteilen bei der TSG, um zu gewinnen.

TSG I: Holzner, Löchle (Tor); Kuttler (4), Huber (4), Olpp (4), Eisenbraun (3), Freise (3), Martin (3), Hinderhofer (2), Back (1), Lars Rossi (1, 1/2), Bauer (1), Bucher (1), Schube.