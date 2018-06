Das Herrenteam der TSG Ailingen ist in Runde zwei des Handball-Bezirkspokals angekommen. Im Lokalderby beim FC Kluftern setzte sich die Mannschaft von Trainer Peter Rossi verdient mit 28:23 durch. Bereits zur Pause hatte sich die TSG in der Klufterner Brunnisachhalle einen deutlichen 15:8-Vorsprung erspielt.

Dabei musste Ailingen einige Ausfälle kompensieren – sogar beide Stammtorhüter fielen aus. Infolgedessen hütete Marcello Ficht das Gehäuse der Gäste, die speziell zu Beginn und Mitte der zweiten Hälfte so ihre Schwierigkeiten hatten. Die Abstimmung in der Abwehr passte nicht immer, die Anspiele in der Offensive misslangen recht oft. Dies sollte mit zunehmender Spieldauer besser werden – 12:7 (25.). Zudem ließen die FCK-Männer zu viele Möglichkeiten aus und waren phasenweise zu langsam in der Rückwärtsbewegung. Auch im zweiten Abschnitt kontrollierte der A- gegen den gastgebenden B-Ligisten das Geschehen. Für den Schlusspunkt zum 28:23-Endstand sorgte Lars Rossi vier Sekunden vor Ende, als er einfach aus gut und gerne 13 Metern abzog. „Für uns war das der letzte Test vor dem Ligastart“, bilanzierte Peter Rossi. „Ich denke, dass wir den Gegner nicht immer ernst genommen haben und klar geworden ist, dass wir im Hinblick auf die Runde noch einiges verbessern müssen.“

FCK: Langen, Klose (Tor); Holzner (5), Thum (4), Eisenbraun (3), Nacke (3/2), Dickreiter (2), Bosch (2), Schmollinger (2), Merkle (1), Aspacher (1), Kraft, Ferber, Rusack.

TSG: Ficht (Tor), Rossi (6/2), Kuttler (3), Olpp (3), Bauer (3), Freise (2), Bucher (2), Richter (2), Kevin Wallkum (2), Back (1), Hinderhofer (1), Nico Wallkum (1), Huber (1), Martin (1).