TSG Ailingen verliert Topspiel in Schwendi

Klare Abfuhr im Spitzenspiel der Tischtennis-Landesliga: Die erste Herrenmannschaft der TSG Ailingen hat am Samstagabend bei den Sportfreunden Schwendi mit 4:9 verloren. Lediglich in der Anfangsphase hatten die Ailinger das Spiel offenhalten können, bevor Schwendi mit einer Serie von fünf Siegen im ersten Einzeldurchgang die Weichen auf Sieg stellte.

„Uns wurde in Schwendi leider aufgezeigt, dass es für ganz vorne im Moment noch nicht reicht. Schwendi bot, außer in den Doppeln, immer ein bisschen mehr: mehr Motivation, mehr Konsequenz im taktischen Spiel. Dies ist bei einem Leistungsniveau auf Augenhöhe entscheidend“, bilanzierte Ailingens Teamkapitän Alfred Iberl.

Er befand, dass das Resultat von 9:4 den Spielverlauf nicht ganz korrekt wiedergegeben habe. Iberl stellte jedoch auch klar, „dass mehr als ein 6:9 zumindest an diesem Samstag nicht drin gewesen wäre“. Mit dieser Niederlage rutschte die TSG Ailingen auf den fünften Platz ab. Am kommenden Samstag empfängt das Ailinger Team den Tabellendritten SV Rissegg und hat dabei die Gelegenheit, betont Alfred Iberl, „sich wieder für das vordere Drittel in der Landesliga zu empfehlen“.

Deutlich spannender verlief das Gastspiel der Ailingen Damen beim RSV Ermingen. 7:7 hieß es nach einer Spielzeit von drei Stunden und 15 Minuten. „Aufsteiger Ermingen war eine harte Nuss. Wir haben gekämpft, aber leider gingen einige wichtige fünfte Sätze nicht zu unseren Gunsten aus. Wir sind mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden“, so TSG-Teamchefin Michaela Matzenmüller-Bitschar. Auch wenn die Tabelle der Landesliga nach wenigen Spieltagen noch nicht sehr viel Aussagekraft hat, dürften die Ailingerinnen gerne draufschauen – stehen sie doch im Moment mit 5:3 Punkten ganz oben.

Etwas anders sieht es bei den Herren III aus. Um sie ganz oben zu sehen, müsste man die Tabelle umdrehen. Nach der 1:9-Niederlage beim TTV Wolpertswende haben sie die Rote Laterne in der Kreisliga A übernommen. Das Ehrenpünktchen für die Ailinger holte Heinz Müller.