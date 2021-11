TSG Ailingen veranstaltet Pokalturnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 13. November fand das Finale der Ailingen-Pokals 2021 statt. Erstmals wurde die offene Vereinsmeisterschaft der TSG Ailingen im Turnathon-Modus ausgetragen. Nach dem Kraft-Beweglichkeit-Wettkampf im Oktober, mussten die Turner am zweiten Wettkampftag ihre Kürübungen präsentieren. Neben 20 Ailinger Nachwuchsturner waren auch Gastturner aus Ravensburg in der Ailinger Sporthalle am Start. Das Teilnehmerfeld reichte von den 4-jährigen Ailinger Turnflöhen bis zur B-Jugend.

Allen Jungs hatten beim ersten Gerätewettkampf seit zwei Jahren sichtlich viel Lust auf Turnen. Sie zeigten trotz der langen Pause durchweg gute Leistungen, auch wenn noch nicht alle wieder auf dem vorherigen Leistungsstand zurück sind.

Von Beginn an entwickelten sich spannende Positionswettkämpfe und das Feld sortierte sich nach jedem Gerät neu.

Den Gesamtsieg feiert der 13-jährige Ravensburger Moritz Beck mit 97,1 Punkten. Nach zwei zweiten Plätzen in den Tageswertungen konnte Moritz Beck den Pokal mit nach Hause nehmen. Der vier Jahre jüngere Justin Adam, der den ersten Wettkampf gewinnen konnte, präsentierte sich auch stark im Kürumlauf und erturnte sich den Silberrang mit 88,6 Punkten. Mit einem tollen Kürergebnis steigerte Timo Traub seine Ausbeute auf 75 Punkte und kletterte bis auf Rang drei vor. Ganz knapp verpassten Manuel Schweizer als Vierter (72,6 Punkte) und Philipp Obermayr mit Rang fünf (71,1 Punkte) das Podest. Den Tagessieg an den klassischen Geräten erturnte sich David Mertsch. Da er allerdings beim Vorkampf nicht dabei war, wurde er nicht im Turnathlon gewertet.