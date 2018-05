TSG Ailingen startet in die Handball-Relegation

Beide aktiven Handballmannschaften der TSG Ailingen sind am Wochenende in der Aufstiegsrelegation gefordert. Während die Männer am Samstag zum Derby in Lindau antreten, genießen die Handballerinen am Sonntagnachmittag Heimrecht.

TSV Lindau - TSG Ailingen (Samstag, 5. Mai, 20 Uhr, Sporthalle Lindau-Aeschach): Beim Abstiegskandidaten aus der Bezirksklasse beginnt das Dreier-Relegationsturnier für die Kreisliga-Handballer aus Ailingen. Und das nicht gerade unter den besten Voraussetzungen – zumindest, was die personelle Besetzung angeht. „Durch die kurzfristige Ansetzung kann ich urlaubsbedingt nicht auf alle Spieler zurückgreifen“, sagt TSG-Coach Peter Rossi und ergänzt: „Wir werden versuchen, mit Unterstützung der A-Junioren ein schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen.“ Bereits am Dienstagabend, 8. Mai, kommt dann der dritte Teilnehmer, die SG Burlafingen/PSV Ulm, nach Ailingen.

TSG Ailingen - TSV Neuhengstett (Sonntag, 6. Mai, 17 Uhr, Sporthalle Ailingen): Mit dem Bezirksliga-Dritten aus dem Bezirk Achalm-Nagold bekommen es die TSG-Handballerinnen, die Zweiter der Bezirksliga Bodensee-Donau geworden sind, am Sonntag im Hinspiel der 1. Runde zur Landesliga-Aufstiegsrelegation zunächst in eigener Halle zu tun. Der eigentliche Gegner, der TSV Betzingen, verzichtete auf die Relegation. Für beide Handballteams heißt das Ziel „Landesliga“. Doch auch die Mädels von Trainer Richard Darga werden wegen der Urlaubszeit nicht in Bestbesetzung in diesen Vergleich gehen können. „Wir wollen frei aufspielen und uns ein gutes Ergebnis erkämpfen“, blickt Darga dennoch positiv gestimmt voraus. „Jede Spielerin muss 100 Prozent geben und wir hoffen wieder auf die tolle Unterstützung unserer Fans.“ Bereits am Donnerstag, 10. Mai, findet ab 17 Uhr das Rückspiel statt.