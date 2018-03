TSG Ailingen setzt ihren Höhenflug fort

Die Handballerinnen der TSG Ailingen haben am Samstag in der Bezirksliga den nächsten Sieg eingefahren. Gegen die SG Ulm & Wiblingen gewann die Mannschaft von Trainer Richard Darga verdient mit 26:17. Durch diesen Kantersieg und der 18:25-Niederlage des bisherigen Spitzenreiters TG Biberach II am Sonntagnachmittag übernahm die TSG erstmals in der Saison die Tabellenführung.

„Spitzenreiter, Spitzenreiter – hey, hey“, schallte es am Samstagabend um 19.38 Uhr durch die Ailinger Sporthalle. Während die TSG-Spielerinnen diesen Ruf in einer Jubeltraube intonierten, rieb sich so mancher Fan verwundert die Augen. Andere spendeten zufrieden Applaus, während auch Worte wie „Wir sind Erster“ oder „Das gibt’s doch gar nicht“ die Runde machten. Doch, gibt es wohl, weil die Gastgeberinnen vor heimischer Kulisse der SG Ulm & Wiblingen nicht wirklich eine Chance gelassen hatten.

Starke Abwehrleistung

Insbesondere der Abwehrverbund um die bärenstarke Nicole Kramer im Ailinger Tor machte den Gegnerinnen das Leben von Beginn an schwer. Dadurch leisteten sich die Gäste Ballverluste und technische Fehler, sodass die TSG-Damen in schönster Regelmäßigkeit zu leichten Toren im Gegenstoß kamen. Folgerichtig setzte sich das Team der Stunde, das seit November ungeschlagen ist, zur Pause auf 13:7 ab und lieferte auch in Durchgang zwei stets eine passende Antwort.

In der 43. Minute führten die neunfache Torschützin Lisa Divy und ihre Teamkolleginnen bereits mit 20:12 und ließen auch in den Schlussminuten nichts mehr anbrennen. Vier Minuten vor Abpfiff holte sich Torfrau Kramer den verdienten Applaus von den Rängen ab und machte Platz für Caroline Bourdais, die nur noch einen Gegentreffer hinnehmen musste. Wenige Augenblicke später beendete die Schlusssirene diesen relativ einseitigen Vergleich zum 26:17 aus Ailinger Sicht.

„Sicherlich ist das eine tolle Momentaufnahme, die wir entsprechend genießen und feiern werden“, freute sich TSG-Coach Darga, meinte jedoch auch: „Ein möglicher Aufstieg ist kein Thema, da du mit ein, zwei Niederlagen schnell wieder bis auf Platz fünf oder sechs durchgereicht werden könntest.“

Da die TG Biberach II am Sonntag in Ludwigsfeld mit 18:25 unterlag, ist Ailingen auch nach diesem Wochenende Tabellenführer. Ohnehin wurde bei der TSG-Handballabteilung am Samstagabend gefeiert, weil auch die TSG-Herren das Feld als Sieger verließen: Sie bezwangen den bisher ungeschlagenen Kreisliga-Ersten MTG Wangen III mit 30:28.