TSG Ailingen lässt Vogt keine Chance und ist Herbstmeister

Die TSG Ailingen ist der Frauen-Handballbezirksliga Herbstmeister. Beim letzten Hinrundenspiel gewann Ailingen bei der HCL Vogt mit 25:15.

Die Auswärtsspiele sind nicht die Stärke der Ailingerinnen. Aus drei Spielen auswärts konnten sie bis dato nur zwei Punkte mitnehmen, weil sie deutlich unter ihrem Leistungsniveau spielten. Doch das sollte in Vogt anders sein. „Belohnt euch für eure harte Arbeit im Training und holt euch diesen Sieg!“, sagte Trainer Lars Rossi vor dem Spiel.

Nach etwas Anlaufschwierigkeiten beider Mannschaften gingen die Ailinger Frauen nach zehn Minuten erstmals mit vier Toren in Führung (6:2). Das war auch nur möglich, weil TSG-Torhüterin Julia Christ bis zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Siebenmeter hielt und auch sonst im kompletten Spiel eine sichere Bank war. Zur Halbzeit stand es 12:7 für die Ailingerinnen. Es galt, weiterhin aggressiv in der Abwehr zu arbeiten und das schnelle Spiel nach vorne etwas mehr auszunutzen, da die TSG deutlich mehr Wechselmöglichkeiten hatte, als der HCL.

Zwar gehörte das erste Tor der zweiten Halbzeit dem HCL Vogt, doch die Ailingerinnen zogen ihr Spiel weiter auf und hielten so eine fünf/sechs Tore-Führung bis zur 56. Minute. Nachdem der HCL kurz vor Schluss nochmals eine Zeitstrafe hinnehmen und somit in Unterzahl agieren musste, konnten die Ailinger Frauen noch einige schnelle Tore erzielen und somit das Spiel am Ende verdient mit zehn Toren Unterschied gewinnen. Damit überwintert die TSG Ailingen als Spitzenreiter der Handball-Bezirksliga.

Nun gilt es, alle Verletzungen auszukurieren und den Kopf freizubekommen, bevor man dann am 14. Januar mit einem Derby zu Hause gegen den SV Tannau in die Rückrunde startet. Außerdem warten schwere Auswärtsspiele in Vöhringen, Bregenz und Hohenems auf die Ailinger Frauen.