TSG Ailingen lädt zu Sportabzeichentag ein

Die Turnabteilung der TSG Ailingen veranstaltet am Samstag, 9. Juli, wieder einen Sportabzeichentag. Von 9 bis 13 Uhr können die Sportler und Sportlerinnen ihre Leistungen in der Sporthalle an der Schule, Fohlenstraße 19, und auf dem Sportplatz Ailingen prüfen lassen.

Das Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für alle von sechs bis 99 Jahren und kann jedes Jahr aufs Neue erworben werden. Die Teilnehmenden müssen sich in den Bereich Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination beweisen.

In Ailingen werden alle Disziplinen des Geräteturnens, der Leichtathletik und Seilspringen abgenommen. Das Prüferteam der Turnabteilung wird dabei verstärkt durch weitere Prüfer des Sportkreises Bodensee. Der geforderte Schwimmnachweis muss ggf. bei einem Schwimmmeister z.B. im Hallenbad separat eingeholt werden.

Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des Sportkreis Bodensee unter www.sportkreis-bodensee.de/anmeldeportal. Hier können Wunschzeiten reserviert werden.

Mitmachen können sowohl Mitglieder der Turnabteilung und ihre Familien als auch Nicht-Vereinsmitglieder. Für Nicht-Turnmitglieder fallen drei Euro für die Urkunde an. Es können auch Gruppen teilnehmen. In diesem Fall müssen bei der Anmeldung alle Teilnehmer der entsprechenden Gruppe zugeordnet werden.

Bei Regen können nur die Turndisziplinen in der Sporthalle geprüft werden. Fragen beantworten die Veranstalter per E-Mail an turnen@tsg-ailingen.de.