TSG Ailingen kassiert bittere Heimniederlage

Das Damenteam der TSG Ailingen hat ihr Heimspiel gegen die SG Ulm & Wiblingen in der Handball-Bezirksliga am Wochenende knapp verloren. Dabei hatte es in den ersten 30 Minuten nach einem weiteren Erfolg für die TSG ausgesehen. Bis, ja bis man die Nerven und die Kontrolle bei der Abwehrarbeit am eigenen Kreis verloren hatte.

Entsprechend groß war die Enttäuschung bei Spielerinnen, Betreuerinnen und TSG-Coach Jürgen Frank. Der tat sich schwer, für das eben Erlebte die richtigen Worte zu finden: „Wir haben uns das Leben selbst wieder einmal unnötig schwer gemacht. Bedenklich ist aber auch, wenn der Schiedsrichter das Spiel aus meiner Sicht wesentlich beeinflusst.“

In der Tat wurden – speziell in den Schlussminuten, als sich das Duell zu einer Partie auf Augenhöhe entwickelt hatte – mitunter recht fragwürdige Entscheidungen getroffen, die insbesondere das Nervenkostüm der Gastgeberinnen gehörig durcheinander wirbelten. Und das, obwohl die TSG-Handballerinnen einen glänzenden Start erwischten. Während die Defensive um Torfrau Caroline Bourdais den Gegnerinnen das Durchkommen mehr als nur erschwerten, landete beinahe jeder Abschluss von Svenja Kebach und Co. in den Maschen der Spielgemeinschaft aus Ulm & Wiblingen.

Satten Vorsprung abgegeben

Die wirkte fahrig und schläfrig, kam stets einen Schritt zu spät und ließ Ailingen viel zu viel Platz zur Entfaltung. Infolgedessen lagen die TSG-Handballerinnen mit 4:1 vorne (5.), bauten ihren Vorsprung zum 12:5-Zwischenstand in Minute 15 aus und führten später mit 17:10 (26.). Zu diesem Zeitpunkt sah alles nach dem nächsten Kantersieg der TSG aus, die in den vergangenen Begegnungen zu überzeugen wusste.

Jedoch sollte es anders kommen, weil sich bis zur Halbzeitpause technische Fehler einschlichen, die die Spielerinnen von SG-Coach Andreas Schiele zu Kontertoren nutzten. Folgerichtig verkürzte der neue Tabellendritte zur Pause auf 13:17 und war nach dem Seitenwechsel konzentrierter bei der Sache. Dies war dem Umstand geschuldet, dass die TSG-Defensive hin und wieder wackelte und man im Abschluss nicht mehr genug Durchschlagskraft entwickelte.

In Minute 43 traf die SG zum 21:22-Anschusstreffer, doch Lisa Divy und ihre Mitspielerinnen antworteten und gingen zehn Minuten vor dem Abpfiff mit 26:24 in Führung. Bis, ja bis man mit den umstrittenen Pfiffen haderte, völlig aus dem Rhythmus kam und die SG Ulm & Wiblingen am Ende noch mit 28:27 gewann. „Dass ein Sieg möglich gewesen wäre, haben die ersten 25 Spielminuten gezeigt“, fügte Jürgen Frank hinzu.