Die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ailingen haben beim 41. Wanderpokal-Beachhandballturnier der TG Schömberg auf ganzer Linie überzeugen können. Nachdem die Gäste vom Bodensee den ersten Turniertag ungeschlagen auf Platz eins beendeten, landete die TSG am Folgetag des Wettbewerbs auf dem zweiten Rang. Am Samstag wurde im Sand und am Sonntag auf Rasen gespielt. Im entscheidenden Duell hatte der SV Leonberg/Eltingen nur knapp die Nase vorne gehabt.