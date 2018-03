TSG Ailingen ist am Sonntag beim SVO zu Gast

Vor dem elften Spieltag der laufenden Saison sind in der Fußball-Kreisliga A2 erste Tendenzen sichtbar. Die Meisterschaft führt über den VfL Brochenzell. Am Tabellenende wird es der SC Friedrichshafen sehr schwer haben, Anschluss zu halten. Der FC und Oberteuringen streiten sich um den Relegationsplatz.

Der Aufsteiger SC Friedrichshafen ist mit großen Erwartungen in die neue Saison gegangen. Geblieben sind nur die Hoffnungen auf einen einstelligen Tabellenplatz. Ein mageres Pünktchen ist zu wenig, um die Klasse zu halten. Zum Vorletzten Oberteuringen sind es schon sechs Punkte. Und es wird nicht besser. „Ich habe aufgrund von Verletzungen vier Spieler der Ersten im Training, und das ist zu wenig, um in der A2 zu bestehen“, sagt Hakan Sumnulu. Aktuell beklagt er acht Ausfälle, drei Spieler werden diese Saison wohl nicht mehr spielen. Eray Albayrak hat einen Kreuzbandriss, Ivica Matic einen Bandscheibenvorfall und Ekber Buz Leistenprobleme, die er nicht in den Griff bekommt. „Hinzu kommen noch Spieler, die schichten.“ Für Hakan Sumnulu ist klar, dass der Verein handeln muss. „Entweder wir holen für die Rückrunde noch ein paar Spieler oder wir planen bereits für die B4“, betont er. Am Sonntag geht es zum Zweiten FC Dostluk. „Wir wollen den Schaden begrenzen“, meint Sumnulu.

Mehrere Verletzte

Für die B4 will Furat Yenidogan mit seinem SV Oberteuringen nicht planen. Auch er beklagt mehrere verletzte Spieler, die so schnell nicht zur Verfügung stehen. „Die A-Jugendspieler haben wir schon hochgezogen, aber sie brauchen noch Zeit, um sich an die A2 zu gewöhnen“, sagt Yenidogan. Die jungen Spieler erleben derzeit keinen Spaß, nur Stress. „Ich hätte mir für die Jungs eine angenehmere Eingewöhnungsphase gewünscht. Am Sonntag kommt Ailingen. „Die sind jung, ehrgeizig und auch zielstrebig. Es wird für uns ein hartes Spiel“, betont Yenidogan.

So ähnlich sieht es auch Thomas Kristin, Trainer der SGM Hege/Nonnenhorn-Bodolz. Seine Mannschaft erwartet am Sonntag die VfB U23. „Es wird für uns ein ganz wichtiges Spiel. Danach wissen wir, wohin unsere Reise gehen könnte.“ Die SGM belegt mit 17 Punkten Platz vier, der VfB hat 16 Punkte und ist Fünfter. Kristen hätte dem VfB aufgrund der vielen guten Spieler eine bessere Platzierung zugetraut. „Ich weiß nicht, warum sie sich so schwer tun. Wir werden auf jeden Fall alles geben, um drei Punkte zu holen.“ Die Partie wird auch ein Wiedersehen mit dem ehemaligen SGM-Trainer Wolfgang Fluhr. „Es ist ein wichtiges und auch ein besonderes Spiel“, sagt Kristen.

Ein besonderes Spiel wird es auch für den Achberger Trainer Michael Riechel in Neukirch, wo er zuvor aktiv die Fußballschuhe schnürte.

In den kommenden Partien wird sich zeigen, wohin die Reise für die Teams geht.

Der elfte Spieltag der A2, Sonntag, 14.30 Uhr: VfL Brochenzell - SGM Fischbach-Schnetzenhausen, FC Dostluk - SC FN, SV Oberteuringen - TSG Ailingen, SGM Hege/Nonnenhorn- Bodolz - VfB U23, TSV Neukirch - SV Achberg, SpVgg Lindau - TSV Eriskirch, FC FN - TSV Schlachters.