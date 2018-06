TSG Ailingen hat Probleme bei den Doppeln

Klare Abfuhr für die Herren I: In ihrem letzten Vorrundenspiel gegen das Spitzenteam TTC Witzighausen hat Ailingen in der Tischtennis-Landesliga eine deutliche 3:9-Niederlage kassiert. Nach einem 0:3-Rückstand zu Beginn konnten die Hausherren mit zwei Siegen von Alfred Iberl und Andreas Schlewek zunächst den Anschluss herstellen. Am Ende hieß es 4:9 aus Ailinger Sicht.

Durch zwei Fünf-Satz-Niederlagen von Dirk Joos und Stefan Haas kippte das Spiel dann doch zugunsten der Gäste. Wolfgang Koppe schaffte zwar noch einen Einzelsieg, aber das war's dann aus Ailinger Sicht. „Unsere Doppelschwäche ist ein großes Problem“, analysierte Teamchef Alfred Iberl. Selbstkritisch bezeichnete er auch seine eigene Leistung als „schwach“. Mit 7:11 Punkten liegt Ailingen auf Platz 7 der Landesliga - mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. „Ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Durch den Ausfall unserer Nummer drei, Daniel Föhr, ist diese Platzierung aber auch irgendwie erklärbar“, sagt Abteilungsleiter Gunnar Flotow. „Ich bin mir aber sicher, dass das Team in Bestbesetzung in der Rückrunde durchstarten wird.“

Eine ziemliche einseitige Angelegenheit war auch das Spitzenspiel in der Damen-Bezirksliga: Beim 2:8 gegen die SG Aulendorf hatte die TSG Ailingen in keiner Phase des Spiels die Chance, etwas Zählbares zu holen. Damit bleiben die Ailingerinnen auf Platz zwei.

Gut erholt von der Niederlage in Weissenau präsentierte sich Ailingens zweite Herrenmannschaft. Mit einem 9:3 beim SV Baindt und 13:7 Punkten behauptet Ailingen den Platz im vorderen Mittelfeld der Kreisliga A. „Zunächst einmal vielen Dank an Baindt für die Spielverlegung“, sagte Abteilungsleiter Gunnar Flotow. „Diese Punkte waren noch einmal wichtig. jetzt können wir locker in Bad Waldsee aufspielen.“ Respekt zollte er vor allem Ailingens Nummer 3 Chris Hecht, der seine Einzelbilanz auf 15:2 Siege ausbaute.

Auch im abschließenden Spiel der Vorrunde marschierten Ailingens Herren III noch einmal voll durch. nach dem 9:2 bei den TTF Altshausen sind die Ailinger ohne Punktverlust Herbstmeister in der Kreisklasse A. „Glückwunsch. Eine wirklich sehr souveräne Leistung“, betont Abteilungsleiter Flotow.

Die nächsten Spiele: Herren-Kreisklasse B: SV Blitzenreute II - TSG Ailingen IV (10. Dezember, 20 Uhr), Herren-Kreisliga A: TG Bad Waldsee - TSG Ailingen II (12. Dezember, 18 Uhr)