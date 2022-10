TSG Ailingen gewinnt Pokalspiel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

TSG Ailingen Damen – SV Empor Gröben 8:0 ( 3000 : 2520 ) – In der 2. Runde des DKBC-Pokals bekamen es die Ailinger mit der Mannschaft von SV Empor Gröber aus Sachsen-Anhalt zu tun. Eine für uns unbekannte Mannschaft die nicht einzuordnen war. Aber eine geschlossene Mannschaftsleistung führte zu einem glatten 8:0 Erfolg.

Im Startpaar spielten Diana Bellair 522 Holz und Helga Weiß Steppat 527 Holz und legten damit schon mal den Grundstein zum Sieg. Manuela Weiß 528 Holz und Christa Weiß, die zur Hälfte wegen einer Verletzung ausgewechselt wurde gegen Nadine Schulz 416 Holz bildeten das Mittelpaar das weiterhin punktete. Susanne König 513 Holz und Nadine Pfennig 494 Holz im Schlusspaar machten den Sieg perfekt.

In der nächsten Runde begrüßen wir am 13. November die Mannschaft der SG Walhalla Regensburg die in der 2. Bundesliga spielen. Ein sicherlich ganz anderes Spiel indem die TSG nur krasser Außenseiter sein dürfte.