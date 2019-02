Das Nachholspiel in der Handball-Bezirksliga der Frauen zwischen der HSG Friedrichshafen-Fischbach und der TSG Ailingen (Dienstag, 19. Februar, 19 Uhr, Sporthalle am Beruflichen Schulzentrum Friedrichshafen, Steinbeisstraße 20) ist wegen der neuen Tabellensituation für beide Mannschaften von großer Bedeutung.

Während die Gäste aus Ailingen mit einem Erfolg das Polster auf die unteren Ränge vergrößern könnten, stehen die Gastgeberinnen unter gewaltigem Druck. Schließlich stecken sie spätestens seit der 20:24-Niederlage am Samstag gegen die SG Ulm & Wiblingen mittendrin im Abstiegskampf.

In dieser Partie brach die Häfler Handballspielgemeinschaft unter den Augen der aus Biberach siegreich zurückgekehrten Ailingerinnen (23:18 gegen die TG Biberach II, die „Schwäbische Zeitung“ berichtete) nach rund 20 Minuten ein. „Keine Frage: Wir müssen uns im Derby gegen Ailingen in allen Belangen verbessern und die gute Leistung der Anfangsphase über die volle Distanz auf die Platte bringen“, fordert HSG-Coach Damir Turnadzic eine Reaktion von seinen Spielerinnen, die wohl nicht in Bestbesetzung antreten können, ein.

Und die TSG? Die geht mit gewachsenem Selbstvertrauen und einer guten Portion Zuversicht ins Nachbarschaftstreffen. Entsprechend hoffungsvoll gibt sich TSG-Trainer Jürgen Frank im Vorfeld des Derbys: „Wir haben in dieser Begegnung noch etwas gutzumachen. Sollten wir in der Abwehr so auftreten wie in Biberach, dann bin ich sehr zuversichtlich. Meine Mannschaft ist momentan einfach richtig gut drauf.“