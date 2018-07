TSG Ailingen erzwingt zwei Punkte zum Auftakt

Die TSG Ailingen hat sich beim 28:24-Erfolg in der Handball-Bezirksklasse über den TV Isny zwei Punkte zum Saisonstart erkämpft. Gerade in Phasen, in denen es eng wurde, konnte sich der Gastgeber auf seine starken Torhüter und einen treffsicheren Rückraum um Marco Sadowski verlassen.

Von unserem Mitarbeiter Thomas Schlichte

„Wir haben eher durch Wille als durch Spielwitz gewonnen“, sagte Holger Heerdt, Trainer der Handball-Herren der TSG Ailingen. „Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt, ist reifer als noch vor drei Jahren. Damals hätten wir so ein Spiel noch verloren“ Reifer und auch cleverer zeigte sich die TSG beim 28:24-Heimerfolg gerade in Phasen, als eine durchschnittliche Partie gegen den TV Isny eng wurde. So geschehen zu Beginn des zweiten Abschnitts, als sich der TV Isny in Überzahl Tor um Tor herankämpfte. Zur Pause hatten die Gastgeber mit 13:10 in der Bodenseesporthalle geführt. Aus einer 15:12-Führung wurde der Ausgleich zum 15:15 für die Allgäuer, während Rückraumschütze Marco Sadowski seine Zwei-Minuten-Strafe absitzen musste. Für die TSG Ailingen – den Beinahe-Meister aus der Vorsaison – sollte es noch schlimmer kommen, als Bernd Hueber im Tempogegenstoß zum 16:15 für den TV Isny traf. In der 40. Minute wendete sich das Blatt, als Andreas Bück und Philipp Bieser für jeweils zwei Minuten pausieren mussten. Diese doppelte Überzahl wusste die Heimmannschaft auszunutzen und drehte die Partie durch Michael Rettelbach abermals – 17:16.

In dieser Phase blieb die Begegnung spannend, keine der beiden Mannschaften konnte sich vorentscheidend absetzen. Zehn Minuten vor dem Abpfiff führte die TSG Ailingen mit 22:20, auch weil Sadowski und Andreas Heerdt aus der Distanz Durchsetzungskraft zeigten. In der Schlussphase blieb es beim Zwei-Tore-Vorsprung für Ailingen, bis Linksaußen Philip Mayer vier Minuten vor dem Schluss zweimal in Serie einnetzte – 26:22. Mayer hatte im ersten Durchgang sogar einen Treffer mit dem Rücken zum Tor erzählt. In der Schlussphase brannte nichts mehr an, auch weil sich der Vorjahresvierte auf seine Torhüter David Pietsch und Marc Löchle verlassen konnte. Für den Schlusspunkt zum verdienten 28:24-Endstand sorgte Kevin Wallkum. „Wir haben nicht das gespielt, was wir können“, betonte Heerdt, dessen Spieler nach der einen oder anderen Verletzung noch nicht voll einsatzfähig waren.

TSG: David Pietsch, Löchle, Höhn (Tor); Sadowski (8/1), Mayer (6), Heerdt (5), Michael Loizenbauer (3/1), Lars Rossi (2/1), Felbinger (1), Strobel (1), Rettelbach (1), Wallkum (1), Andreas Loizenbauer, Schmälzle.