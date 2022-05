TSG Ailingen erobert reihenweise Podestplätze

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Turnabteilung der TSG Ailingen war am 14. Mai der Gastgeber für die Oberschwäbischen Mehrkampf-Meisterschaften. Über 120 Teilnehmer im Alter von 5 bis 18 Jahren aus dem Turngau Oberschwaben gingen bei bestem Mehrkampfwetter auf dem Ailinger Sportplatz und in der Sporthalle an den Start. Die TSG Ailingen stellte mit 22 Jungs und 40 Mädchen die mit Abstand größte Riege.

Am Vormittag bewiesen zunächst die Jungs ihre Vielseitigkeit beim Sechskampf. In der Sporthalle präsentierten die Turner an den Geräten Boden, Barren und Reck ihre Kürübungen. Anschließend mussten die Teilnehmer auf dem Sportplatz beim Sprint, Weitsprung und Wurf Punkte sammeln. Hervorzuheben sind Tim Mayer (E7), Luis Pfaller (E8), Manual Schweizer (E9), Justin Adam (D10), Nikola Wagenseil (C12), Timo Traub (C13) und Adrian Pietrek (A), die den Meistertitel gewannen. Fast alle Ailinger Turner konnten sich eine der vier Medaillen, die es in jeder Altersklasse zu vergeben gab, sichern.

Bei den Mädchen am Nachmittag war das Teilnehmerfeld und die Konkurrenz deutlich größer. Über 90 Mädchen aus sechs Vereinen zeigten beim Turnen Pflichtübungen am Boden, Sprung und Reck. Im Stadion ging es ebenfalls beim Sprint, Wurf und Weitsprung um Zentimeter und Sekunden. Mit Leona Sommer (E7), Mayla Dillmann (E8), Klara Schreibmüller (E9), Elina Dubovik (D10), Theresa Hartwich (C12) und Leonie Jerger (B15) gingen gleich sechs Goldmedaillen an die Gastgeber. Weitere acht Turnerinnen schafften den Sprung aufs Podest. Aufgrund ihrer erreichten Punktzahl qualifizierten sich 17 Turnerinnen für das Landesfinale im Juli.

Die Veranstaltung war auch für die TSG als Ausrichter eine Herausforderung. Nach über drei Jahren Pause musste das Organisationsteam neu formiert und reaktiviert werden. Viele Helfer fungierten als Wertungsrichter in der Leichtathletik im Stadion. Die Eltern der Ailinger Turnriege sorgten den ganzen Tag für das leibliche Wohl der Aktiven, Betreuer und Zuschauer. Am Ende war der Gaumehrkampftag sportlich und organisatorisch ein rundum gelungenes Turnfest.