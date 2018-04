TSG Ailingen bekommt Endspiel um Aufstiegsmöglichkeit

Während sich die Kreisliga-Handballer der TSG Ailingen ein Finale um die Aufstiegs- chance erspielt haben, hat es für das Herrenteam des FC Kluftern (Kreisliga B) und die Damen (Kreisliga) keine Punkte gegeben. Ailingen siegte gegen die HSG Langenargen-Tettnang II mit 38:27.

TSG Ailingen - HSG Langenargen-Tettnang II 38:27 (17:17): Dank einer klaren Leistungssteigerung nach dem Pausentee haben die TSG-Handballer im Kreisliga-Derby gegen die „Zweite“ aus Langenargen-Tettnang beide Zähler doch noch in der eigenen Halle behalten. Somit hat die Mannschaft von Coach Peter Rossi am letzten Spieltag beim Gastspiel in Dornbirn (22. April) sogar noch die Chance auf den Aufstieg. Vorausgesetzt, man setzt sich beim punktgleichen Tabellennachbarn durch und tauscht mit diesem dann den Platz: Die TSG Ailingen ist momentan Dritter, Dornbirn Zweiter. „Wir waren in der ersten Hälfte viel zu unkonzentriert“, sagte Peter Rossi. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann Handball gespielt und die Abwehr stand besser.“ Das Spiel der Ailinger hatte – aufgrund des späteren Anwurfs beim zuvor angesetzten Damenderby (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete) – mit Verzögerung begonnen.

FC Kluftern - HC Lustenau II 19:26 (10:16): Auch das Spiel des B-Ligisten aus Kluftern hatte nicht pünktlich beginnen können. Auch hier fehlte der Schiedsrichter, sodass die Heimmannschaft kurzerhand selbst jemand stellte. Die Aufregung hatten die Gäste aus Vorarlberg besser weggesteckt und waren in beiden Halbzeiten die bessere Mannschaft. Und das nicht nur, weil die Reserve aus Lustenau mit einem größeren Kader angereist war. So beenden die Jungs von Trainer Reinhard Gessinger die Spielzeit im Mittelfeld der Tabelle.

FCK: Klose (Tor), Nacke (6, 1/3), Thum (3), Eisenbraun (3), Merkle (2), Dickreiter (2, 0/2), Holtschmidt (2/1), Behnke (1), Würthner.

TSB Ravensburg - FC Kluftern 35:3 (19:0): Nicht den Hauch einer Chance haben die FCK-Handballerinnen aus Kluftern in Ravensburg gehabt. Von Beginn an dominierten die Gastgeberinnen den einseitigen Vergleich nach Belieben und brachten sogar das Kunststück fertig, in den ersten 30 Minuten keinen einzigen Gegentreffer zu kassieren. Auf der Gegenseite ließ Kluftern einiges vermissen, leistete sich technische Fehler und zeigte Nerven von der Siebenmeterlinie. Alle drei Ehrentreffer gingen auf das Konto von Filippa Piazolo.

FC Kluftern: Rajski, Pieper (Tor); Piazolo (3), von Langen (0/1), Otten (0/1), Frank (0/1), Lind, Kowalewski, Weiß.