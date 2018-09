Die BG Bodensee Pirates haben am vergangenen Samstag die sechste Auflage des Pirates Cup in Friedrichshafen ausgerichtet. Am Ende hatte die Mannschaft des Vorjahressiegers die Nase vorne und gewann das Turnier.

Nach einer routinierten Vorbereitungsphase war die Vorfreude bei den gastgebenden Pirates auf das Turnier groß – wollten sie ihren aktuellen Leistungsstand mit anderen regionalen Basketballmannschaften unter Wettbewerbsbedingungen messen. Insgesamt fünf Teams gingen am Wochenende ins Rennen um den Turniersieg, die Häfler waren mit beiden Herrenmannschaften aus der Bezirks- und Kreisliga vertreten. Vertreten waren auch TSB Ravensburg (Landesliga), TV Weingarten (U18-Landesliga) und TSV Eriskirch (Kreisliga).

Im Eröffungsspiel TSB Ravensburg gegen BG Bodensee Pirates wirkten die Gastgeber in der ersten Halbzeit sehr verschlafen und unkonzentriert und konnten nach der Pause den Rückstand nicht mehr aufholen. Gegen den TV Weingarten waren die Pirates von Beginn an hoch konzentriert. Dank intensiver Verteidigung der Häfler Mannschaft wurden die jungen TVW-Spieler ein ums andere Mal unter Druck gesetzt. Das schnelle Spiel der Pirates gegen einen körperlich unterlegenen Gegner führte zu vielen Korberfolgen und letztlich zu einem klaren Sieg.

Auch im dritten Turnierspiel der ersten Häfler Herrenmannschaft gegen den TSV Eriskirch waren die Pirates ihrem Gegner spielerisch überlegen. Das von viel Körpereinsatz und einigen Fouls geprägte Spiel entschieden sie erneut zu ihren Gunsten. Bei der vierten und abschließenden Begegnung duellierte sich das erste mit dem zweiten Herrenteam der BG Bodensee Pirates. Beiden waren die mittlerweile schwer gewordenen Beine sichtlich anzusehen, auch die Konzentration ließ nach. Am Ende konnte die Pirates-Erste das Duell knapp mit 20:19 für sich entscheiden.

Am Ende wurde der TSB Ravensburg seiner Favoritenrolle gerecht, kam ungeschlagen durchs Turnier und holte den Wanderpokal, nach dem Vorjahr, ein weiteres Mal ins Schussental.