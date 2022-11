TS FN Turnerinnen gelingt der Aufstieg in die Kreisliga A

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ligamannschaft der Turnerschaft Friedrichshafen dominierte den zweiten Wettkampftag in der Kreisliga B in Wangen. Mit 4,5 Punkten Vorsprung holte sie sich nicht nur den Tagessieg, sondern erreichten auch an allen vier Geräten die höchsten Punktzahlen unter den acht teilnehmenden Mannschaften. Anna Fricker erwischte einen Traumtag und wurde zur besten Turnerin im Mehrkampf gekürt.

Das Ziel vor dem Wettkampf war klar vor Augen. Eine Wiederholung der Leistung vom ersten Wettkampftag von vor drei Wochen in Ailingen, und damit ein Platz unter den Top zwei. Das würde den direkten Aufstieg in die Kreisliga A bedeuten. Der Wettkampf begann am Sprung. Denise Schramm erreichte mit 12,9 Punkten die Tageshöchstwertung aller Turnerinnen, dicht gefolgt von Anna Fricker mit 12,8 Punkten. Mit einem knappen Vorsprung von Fünfzehnteln vor dem SV Schwendi ging es für die Mädels als Führende an das zweite Gerät, den Stufenbarren. Nach der Sperrung ihrer Trainingsstätte in der ZF Arena im Jahr 2020, hatten die Turnerinnen der Turnerschaft FN fast eineinhalb Jahre keinen Stufenbarren mehr in der eigenen Trainingshalle. Nur alle zwei Wochen konnte die Mannschaft in Ailingen an diesem Gerät trainieren. Trotz diesen widrigen Umständen in der Vorbereitung war die Turnerschaft die beste Mannschaft des Wettkampfs am Stufenbarren, und das sogar mit zwei Punkten Vorsprung. Trainerin Lisa Bretzel startete selbst an diesem Gerät und erreichte die höchste Punktzahl des Tages.

Vor dem Schwebebalken steigerte sich nochmal die Anspannung. Wussten doch die Mädels, dass sie hier am letzten Wettkampftag durch einige Stürze wichtige Punkte liegen gelassen haben. Doch jetzt zeigten alle Nervenstärke. Schöne Übungen mit hohen Sprüngen und sauberen akrobatischen Elementen ließen den Aufstieg immer realistischer werden. Karin Bretzel, die wie ihre Schwester Lisa als „Spielertrainerin“ startete, wurde mit 11,9 Punkten die beste Schwebalkenturnerin des Tages.

Mit souveränen vier Punkten Vorsprung wechselten die Turnerinnen an das letzte Gerät, den Boden und ließen sich hier den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen. Maria Merk und Anna Fricker teilten sich mit 13,0 Punkten den Tagessieg an diesem Gerät und brachten so wichtige Punkte auf das Konto der Mannschaft. Die Turnerschaft hat an diesem Wettkampftag alles gewonnen, was es zu gewinnen gab und steigt verdient in die Kreisliga A auf.