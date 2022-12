Trüffel für mehrere Tausend Euro aus Weihnachtsmarktstand gestohlen

Trüffel im Wert von mehreren Tausend Euro haben Diebe in Konstanz am Bodensee aus einem Weihnachtsmarktstand gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brachen die Diebe in der Nacht zum Donnerstag in den Stand ein und stahlen die Delikatesse.

Trüffel sind die teuersten Speisepilze — weiße Trüffel sind dabei noch teurer als schwarze, sie können je nach Qualität mehrere Tausend Euro pro Kilo kosten. Die Pilze sind schwer zu ernten, weil sie unter der Erde wachsen. In Europa werden dabei traditionell Schweine eingesetzt, die sie erschnuppern.

In den vergangenen Jahren übernahmen immer öfter die Hunde die Arbeit, weil sie einfacher zu führen sind — und weil sie die edlen Pilze im Gegensatz zu Schweinen selten selbst verspeisen wollen.