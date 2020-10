Ein 33-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Unfall am Mittwoch gegen 6.30 Uhr in der Meersburger Straße in Fischbach Prellungen und Schürfungen zugezogen. Ein 71-jähriger Autofahrer wollte auf der Straße nach links in die Straße „Steinäcker“ abbiegen und übersah hierbei den auf dem Geh- und Radweg der gegenüberliegenden Straßenseite entgegenkommenden und vorrangberechtigten Radfahrer, obwohl dieser mit eingeschaltetem Licht fuhr und einen leuchtenden Fahrradhelm sowie eine Warnweste über der Oberbekleidung trug. Durch die Kollision stürzte der Radler und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der gesamte Schaden: etwa 3000 Euro.