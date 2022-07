Trotz Sieg: Herren 1 des TC Friedrichshafen steigen aus der Verbandsliga ab

Die Herren 1 des TC Friedrichshafen haben den Verbandsliga-Abstieg nicht mehr verhindern können. Obwohl sie ihr letztes Spiel gegen den Lokalrivalen TC Ravensburg mit 6:3 gewannen, geht es bei Punktgleichheit mit dem TC Weil im Schönbuch wegen zwei weniger gewonnenen Matches eine Liga runter.

Spannender Abstiegskampf

Am Auftreten gegen Ravensburg am vergangenen Sonntag lag es definitiv nicht. „Mit der wohl besten Leistung ihrer sieben Spiele taten die Häfler das ihrige dazu, den Abstiegskampf spannend zu halten“, heißt es in der TCF-Mitteilung. Schon nach den Einzeln stand der Sieg fest. Adam Bronka (6:2, 6:4), Johannes Ritter (6:0, 6:0), Elias Lagger (6:0, 6:0) und Dino Ramnialis (6:0, 6:2) feierten Zweisatzerfolge. Jakob Feyen hatte im alles entscheidenden Matchtiebreak schon zwei Matchbälle gegen sich, ehe er sich zum vielumjubelten 12:10 durchsetzte und den fünften Punkt holte. Einzig Jonas Feyen musste sich seinem Gegner geschlagen geben: Im Matchtiebreak unterlag er Marco Jutz mit 8:10. Um im Fernduell mit Weil im Schönbuch zu bestehen, wäre der Gewinn aller drei Doppel nötig gewesen. Doch es reichte nur zu einem Doppelerfolg durch Jakob und Jonas Feyen und so müssen die Herren 1 des TCF sowie auch Schlusslicht TC Bad Friedrichshall den bitteren Gang zurück in den Bezirk antreten.

Auch die Damen 1 des TCF müssen sich als Tabellenletzter aus der Verbandsliga verabschieden. Das ist nach dem 2:7 in Bad Friedrichshall klar, der fünften Niederlage im fünften Spiel. Einzig Sophie Schettler im Einzel und Nicola Kortus und Carina Hertkorn im Doppel sorgten für zwei Punkte.