Trotz Satzführung: VfB Friedrichshafen verliert im Gigantenduell

Der VfB Friedrichshafen hat sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison verloren. Im Gigantenduell vor 5832 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mussten sich die Häfler Volleyballer am Sonntag trotz Satzführung mit 1:3 (26:24, 28:30, 16:25, 22:25) geschlagen geben. „Wir haben teilweise dominiert und sind weiter als vor zwei Wochen, was man auch auf der Anzeige sieht“, analysierte VfB-Trainer Mark Lebedew. „Aber uns hat die letzte Durchschlagskraft gefehlt. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt.“

Mit großer Vorfreude trat Friedrichshafen die Reise in die deutsche Hauptstadt an. „Berlin ist seit fast zehn Jahren die beste Mannschaft der Liga und sie spielen in der besten Halle Europas, die am Sonntag sicher gut gefüllt sein wird. All das zusammen bringt uns und den Zuschauern jede Menge Spaß“, sagte Lebedew vor dem Saisonauftakt der Häfler erwartungsfroh. Der Coach hoffte, dass die Tagesform des VfB stimmt und gab sich in dieser Hinsicht auch zuversichtlich. „Uns haben die vergangenen beiden Wochen Training sehr gutgetan“, meinte Lebedew. Er setzte zum Start in Berlin auf eine Mischung aus verbliebenen Spielern (Dejan Vincic, Nikola Pekovic, Luciano Vicentin) und Neuzugängen (Ziga Stern, Aleksandar Nedeljkovic, Michal Superlak). Ziel war es, ein besseres Ergebnis als noch beim 0:3 im Bounce-House-Cup-Finale herauszuholen. In der Volksbank-Arena in Hildesheim bekamen die Häfler insbesondere im ersten Satz die Grenzen aufgezeigt.

Die ersten Minuten des VfB waren sehr vielversprechend. Nachdem der Ex-Häfler Nehemiah Mote den Ball ins Aus spielte, lagen die Gäste vom Bodensee mit 3:0 vorne. Friedrichshafen rauschte nun aber nicht durch den ersten Satz, Berlin kam in der Folge sehr gut rein und führte zwischenzeitlich mit 14:11. Lebedew nahm daraufhin eine Auszeit – dank leichter Fehler der Hauptstädter stand es nur kurze Zeit danach 14:14. Es blieb bis zum Schluss eng im ersten Satz, das bessere Ende hatten die Häfler. Der Berliner Außenangreifer Antti Ronkainen vertagte mit seinem glücklichen Ass zum 24:24 die Entscheidung. Böhme, Vicentin und Vincic bildeten dann erfolgreich einen Dreierblock gegen Timothée Carle (25:24 für Friedrichshafen) und den zweiten Satzball nutzte der VfB: Ein kraftvoller Aufschlag von Vicentin war von Carle nicht mehr zu verteidigen – 26:24 für die Häfler.

VfB Friedrichshafen vergibt fünf Satzbälle

Schon vor dem Spiel betonte Lebedew allerdings auch: „Ich glaube nicht, dass wir schon unseren besten Volleyball zeigen können.“ Und was er damit meinte, wurde im zweiten Satz sehr deutlich. Sowohl Friedrichshafen als auch Berlin lieferten in dieser Phase eine sehr durchwachsene Leistung ab. Es gab viele einfache Fehler auf beiden Seiten, und auch in der Annahme und in der Abstimmung gab es Probleme. Berlin durfte sich allerdings lange über eine komfortable Führung freuen. Zur zweiten technischen Auszeit lautete das Ergebnis auf der Anzeigetafel 16:12. Lebedew monierte gegenüber seinem Team die vielen vergebenen Chancen. Friedrichshafen steigerte sich danach und machte den Rückstand wett. Spätestens nach dem Ass von Vicentin zum 21:21-Ausgleich waren die Häfler nun voll drin im zweiten Spielabschnitt. Berlins Ruben Schott schlug den Ball ins Aus und Superlak entschied einen langen Ballwechsel zugunsten der Häfler: Die Gäste führten 24:22 und hatten in der Folge insgesamt fünf Satzbälle. Friedrichshafen ließ die Berliner jedoch am Leben. Und der Serienmeister der Volleyball-Bundesliga ging mit seinen Chancen besser um. Am Netz spielte Kapitän Angel Trinidad den Ball an die Brust von Vicentin, der den Ball nicht mehr entscheidend klären konnte. Berlin gewann den zweiten Satz mit 30:28. „Ein 2:0 wäre eine andere Geschichte gewesen“, haderte Lebedew mit dem unnötigen Satzergebnis.

Im dritten Satz lief beim VfB so gut wie gar nichts zusammen. Lebedew versuchte früh mit mehreren Auszeiten einzuwirken, vollzog am Ende mehrere Wechsel. Unter anderem kam das 18-jährige Nachwuchstalent Simon Kohn zu seinem Bundesligadebüt. Zudem brachte Lebedew Zuspieler Mateusz Biernat und Außenangreifer Tim Peter in die Partie. Es änderte sich allerdings nichts an der Überlegenheit der BR Volleys. Der dritte Satz ging mit 25:16 an die Mannschaft von Trainer Cédric Énard. Somit hatten die Gastgeber in diesem Gigantenduell schon mindestens einen Punkt sicher.

Und Berlin feierte am Ende auch den zweiten Saisonsieg. Friedrichshafen zeigte sich im vierten Satz zwar wieder verbessert – zwischenzeitlich stand es 16:16. Letztlich reichte es für die Häfler allerdings nicht. Das Énard-Team siegte mit 25:22 und mit 3:1 nach Sätzen. Ein großer Unterschied war die Aufschlagqualität: Die BR Volleys kamen in diesem Element auf doppelt so viele Punkte (12) wie die Häfler. Für die Gäste gab es außerdem eine Rote Karte. Pekovic äußerte vehement seinen Unmut und wurde dafür von Schiedsrichter Robert Ließ sanktioniert.

Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten

„Wir haben noch zu tun“, meinte Lebedew. Schon in drei Tagen sollten dennoch die ersten Punkte der neuen Bundesligasaison auf das Konto Friedrichshafens wandern. So treten die Häfler Volleyballer am Mittwochabend als haushoher Favorit beim Schlusslicht TSV Haching München an. Spielbeginn in der Bayernwerk Sportarena ist um 19 Uhr.