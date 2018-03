Trotz Niederlage blickt der TVK optimistisch aufs Derby

Sowohl die Bezirksliga-Handballerinnen des TV Kressbronn als auch die beiden Mannschaften des FC Kluftern (jeweils Kreisliga) sind am Wochenende ohne Zählbares an den Bodensee zurückgekehrt. Der TVK verlor deutlich in Vöhringen mit 18:27.

SC Vöhringen - TV Kressbronn 27:18 (13:8): Technische Fehler, einige Unkonzentriertheiten sowie ein vergleichsweise dünner Kader – das waren drei Faktoren für die klare Niederlage der „Seesterne“ aus Kressbronn in Vöhringen. Dabei war die Mannschaft um die beiden Spielertrainerinnen Stefanie Raaf und Martina Kordic zu Beginn noch auf Augenhöhe unterwegs. Bis in die Schlussphase hinein liefen die Gäste vom Bodensee im Vöhringer Sportpark dann jedoch einem Rückstand hinterher, was aus TVK-Sicht unglaublich viel Kraft kostete. So wurde es nichts mit einer Wende, obwohl sich die „Seesterne“ redlich mühten. „Dass wir bis zum Schluss gekämpft haben, lässt mich positiv auf nächste Woche schauen“, sagte Steffi Raaf hinterher. Dann kommt die HSG Friedrichshafen-Fischbach I zum Bezirksliga-Derby vorbei. Die Häflerinnen waren nach dem Rückzug von Feldkirch spielfrei.

TVK: Fricker (Tor), Messner (5/1), Kordic (3/2), Ullrich (2), Steiner (2), Schörkhuber (2), Dreher (2), Cilek (1), Bentele (1), Hepp.

TV 1846 Isny - FC Kluftern 28:17 (10:11): Auch die Kreisliga-Handballer des FC Kluftern waren personell angeschlagen ins Gastspiel im Allgäu gegangen. Dennoch machte die Mannschaft von FCK-Coach Reinhard Gessinger ihre Sache zunächst recht ordentlich. Und das auch, weil Gunther Klose im Tor der Gäste einen tollen Tag erwischte. Nach dem Pausentee hatten die Hausherren wesentlich mehr Sprit im Tank und profitierten von konditionellen Schwächen beim Kontrahenten, der nicht mehr viel entgegenzusetzen hatte. Am Ende behielt Isny beide Punkte – auch in dieser Höhe verdient – im heimischen Rotmoos.

FC Kluftern: Klose (Tor), Merkle (7), Scholl (4/2), Ferber (3), Dickreiter (1/1), Bosch (1/3), Eisenbraun (1), Würthner, Aspacher, Nacke.

SV Tannau II - FC Kluftern 19:5 (8:0): Ihre schon fast obligatorische Pleite hat sich das Damenteam des FC Kluftern in der Kreisliga abgeholt. Dieses Mal zogen die Mädels von Trainer Jürgen Frank bei der „Zweiten“ aus Tannau den Kürzeren. Von Beginn an lief im Spiel der Gäste so gut wie gar nichts zusammen, vieles ging den FCK-Damen einfach viel zu schnell.

Kein einziger Treffer gelang Kluftern in Abschnitt eins, das erste Tor erzielte Agnieszka Weiß erst in der 33. Minute. Vier weitere sollten noch folgen. Unter dem Strich zu wenig, um Zählbares mitzunehmen. Darüber hinaus machte sich der dünne Kader bemerkbar.

FCK: Pieper (Tor), Daiber (2), Weiß (1), Von Langen (1/1), Otten (1), Kowalewski, Rajski, Frank.