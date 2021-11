Trotz Denkmalschutz: Abriss der ZF-Arena ist offenbar nicht vom Tisch

Die Sitzung beginnt am Dienstag, 9. November, um 16 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen.

Erst drohte die Abbruchbirne, dann kam der Denkmalschutz, jetzt geht es ums Geld: Was mit der ZF-Arena geschieht, ist nach wie vor ungewiss. Am Dienstag, 9. November, beschäftigt sich einmal mehr der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt mit der ehemaligen Messehalle, die wegen Einsturzgefahr geschlossen ist.

In der Sitzungsvorlage heißt es: Ob der Erhalt wirtschaftlich unzumutbar ist, entscheidet die Denkmalschutzbehörde im Regierungspräsidium Tübingen. Damit ist ein Abriss offenbar doch nicht vom Tisch.

Die Sitzung im Graf-Zeppelin-Haus beginnt um 16 Uhr. Apropos GZH: „Es ist allen Projektbeteiligen bewusst, dass eine Sanierung nur finanzierbar wird, wenn Fördermittel eingeworben werden können. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass die Stadt Friedrichshafen – Zeppelin-Stiftung – gleichzeitig auch die Generalsanierung des Graf-Zeppelin-Hauses plant“, heißt es in der Vorlage. Soll heißen: Zwei Projekte in der Größenordnung sind zu teuer.

Kosten im zweistelligen Millionenbereich

Von welcher Größenordnung bei der ZF-Arena die Rede ist, lassen erste Untersuchungen einer ganzen Reihe von Fachbüros erahnen. Das Ergebnis: Eine Sanierung der langjährigen Spielstätte der VfB-Volleyballer ist grundsätzlich machbar, würde aber wohl mindestens 21 Millionen Euro kosten. Wobei es bei dieser Summe, die in einer Ausschusssitzung im Mai genannt wurde, nicht bleiben dürfte. Denn einige Bereiche müssen erst genauer untersucht werden, andere sind noch gar nicht untersucht und mit einer Kostenschätzung hinterlegt worden.

Dazu kommen die Auflagen des Landesamts für Denkmalpflege in Tübingen, die das Bauwerk im August 2021 auf die Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg genommen hat. Die Erklärung: „Die ehemalige Messehalle 1 in Friedrichshafen, eine kühne Konstruktion und ingenieurtechnische Meisterleistung der 1960er-Jahre, ist ein Kulturdenkmal aus wissenschaftlichen, vor allem bautechnikgeschichtlichen, in Bezug auf die Nachkriegsgeschichte Friedrichshafens auch aus heimatgeschichtlichen Gründen.“ An der Erhaltung der Arena bestehe wegen ihres dokumentarischen und exemplarischen Wertes ein öffentliches Interesse.

Treffen vor Ort am 10. November

Durch die Bewertung hat die Stadt eine Erhaltungspflicht, kann aber auch finanzielle Unterstützung aus Denkmalpflegemitteln des Landes und Bundes beantragen. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Förderung besteht der Sitzungsvorlage zufolge nicht. Die Arena werde jedoch als geeignetes Kulturdenkmal für eine Förderung eingestuft. Dabei spiele die Nutzung als Volleyball-Halle keine Rolle.

Um herauszufinden, welches Förderprogramm für die Bauherrschaft das wirtschaftlichste ist und wie sich Fördermittel ergänzen können, müssen ein Maßnahmenkatalog und Kostenschätzungen vorgelegt werden. Auch eine Förderung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist denkbar. „Eine erste Orientierung“ mit Vertretern des Landesamtes und der Stiftung erfolge am 10. November vor Ort, heißt es in der Vorlage.

Wirtschaftliche Zumutbarkeit entscheidend

Eine Aussage über die Höhe eines Zuschusses hänge von den förderfähigen Kosten ab und sei nicht pauschal möglich. Und weiter: „Aus Landesmitteln förderfähig ist der bei reparierenden Maßnahmen denkmalbedingte Mehraufwand, das heißt nur Reparatur, Restaurierung.“

Ob der Erhalt der Arena wirtschaftlich unzumutbar ist, entscheidet laut Sitzungsvorlage die Denkmalschutzbehörde im Regierungspräsidium Tübingen schließlich auf der Grundlage von Kostenerhebungen, Bestandserfassungen und Fördermöglichkeiten. Sollte die Entscheidung positiv ausfallen, könnten doch noch die Abrissbagger anrücken. Ein Prozess, der jedoch mit Sicherheit eine Weile dauern wird.

Das Bauwerk wurde in den 1960ern als Messehalle errichtet und 2003 bis 2004 zur heutigen Arena umgebaut. Seit Ende September 2020 ist die Halle geschlossen. Die Profivolleyballer des VfB haben die vergangene Saison in der Zeppelin-CAT-Halle der Messe Friedrichshafen absolviert und schlagen aktuell in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm auf.

Die Schließung hatte die Stadt mit einer zumindest latenten Einsturzgefahr begründet – aufgrund von „Schäden an der Dachkonstruktion, die nicht behoben werden können“. Die Arena müsse voraussichtlich abgerissen werden, hieß es im vergangenen Herbst. Das Dach besteht aus 50 Meter langen Tragseilen, die unter Spannung stehen. An einigen Stellen, an denen die Stahlseile in Querträgern verlaufen, fanden Gutachter an den ummantelnden Hüllrohren Rost.