Trotz Attest: Kunde muss Möbelmarkt verlassen, weil er keine Maske trägt

Seit 27. April gilt in Baden-Württemberg eine Maskenpflicht. Personen nach dem sechsten Ge-burtstag müssen demnach im öffentlichen Personennahverkehr, also zum Beispiel in U-Bahnen und Bussen sowie an Bahn- und Bussteigen, in Läden und Einkaufszentren eine Alltagsmaske oder andere Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Diese Pflicht gilt nicht, wenn dies aus medizinischen oder sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist oder, wenn es behinderungsbedingt nicht möglich ist. Sie gilt auch nicht, wenn es einen anderen mindestens gleichwertigen baulichen Schutz gibt, etwa für Kassierer, die hinter einer Plexiglasscheibe arbeiten.

Auf Nachfrage beim zuständigen Sozialministerium erklärt Pascal Murmann, der Ladenbesitzer habe „dafür Sorge zu tragen, dass seine Fläche nicht zu einer Gefahrenfläche wird, weil Kunden sich nicht an die Maskenpflicht halten“. Insofern habe er beziehungsweise sein Personal dafür Sorge zu tragen, dass die Kunden sich daran halten.

„Sanktionen im eigentlichen Sinne kann der Inhaber nicht aussprechen“, so der Ministeriumssprecher. „Ihm steht allerdings das Hausrecht zu, sodass er im Einzelfall durchaus auch Hausverbote aussprechen kann.“ Gesichtsvisiere, so erläutert Murmann weiter, seien gemäß der aktuellen fachlichen Einschätzung des Robert-Koch-Instituts nicht gleichwertig zu einer textilen Mund-Nasenbedeckung anzusehen. (jam/sz)