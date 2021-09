Trommler begeistern Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aufgrund der Coronalage konnten in diesem Jahr zwar nur das Trommeln ausprobiert werden, was den Spaß aber nicht minderte. Elf Kinder hatten sich zur Aktion „Hobby Fanfarenzug“ von Friedrichshafens ältestem Fanfarenzug angemeldet und wollten ausprobieren, wie es ist, ein Seehasentrommler zu sein.

Uwe Köppe, Vorsitzender des Fanfarenzugs, startete die Aktion mit einer Vorstellung des Fanfarenzugs und erklärte kurz das Wesentliche zur Lanzknechtstrommel. „Es ist immer eine besondere Herausforderung mit Kindern zu arbeiten“ sagt Köppe „die Aufmerksamkeit lässt sofort nach, wenn es langweilig wird, man muss sich da schon ins Zeug legen“. Köppe ist aber überzeugt, dass seine Vereinsmitglieder dies ganz gut hinbekommen haben.

Den Kindern wurden einfache Schlagfolgen beigebracht, bevor es an ein richtiges Musikstück ging. In kleinen Gruppen zeigten sich bei den meisten schnell große Fortschritte. Robin Hensler, der sich das Übungskonzept ausgedacht hat, war teilweise wirklich beeindruckt, was in so kurzer Zeit an Ergebnissen herauskam. Die einzelnen Einheiten waren jeweils zwischen 10-15 min lang, um die Kinder nicht zu überfordern und um die Aufmerksamkeit zu halten. „Es war wirklich toll, wie alle mitgemacht haben, aufmerksam und diszipliniert bei der Sache waren“ so Köppe.

Zum Abschluss wurde gemeinsam ein Stück mit den Bläsern gespielt. „Das kurze Musikstück, bei dem die Kinder mit den Großen gemeinsam spielen, kommt in jedem Jahr sehr gut an und ist für die Teilnehmer immer etwas ganz besonderes“ sagt Köppe mit Stolz auf die aus seiner Sicht gelungene Aktion. „Zu Beginn waren zwar viele der Kids nicht unbedingt überzeugt von den Trommeln, gaben aber zum Schluss doch zu, dass es ihnen großen Spaß gemacht hat und präsentierten stolz ihre Seehasen-Fanfarenzug Teilnehmerurkunde. Für den Häfler Fanfarenzug ist es wichtig, die nächste Generation für das Hobby „Fanfarenzug“ zu begeistern. Ob dann irgendwann einer von ihnen zu den Seehasen kommt oder in einen anderen Fanfarenzug, ist dabei unwichtig“.

Der Seehasen-Fanfarenzug ist immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Proben finden dienstags und freitags im Seehasenfundus in der Leonie-Fürst-Straße in Ailingen statt. Das Eintrittsalter liegt bei 12 Jahren, das Instrument sowie die Erstausstattung des Kostüms wird größtenteils vom Verein gestellt. Der Verein ist das ganze Jahr musikalisch bei zahlreichen Veranstaltungen in ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland aktiv. Weitere Infos unter www.seehasen-fanfarenzug.de.