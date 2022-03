Trösterbär Benny für kleine Patienten in Not

Die Stiftung der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang unterstützt die Ausgabe von Benny Trösterbärchen in ihrem Geschäftsgebiet mit einer Spende in Höhe von 3500 Euro. Die kleinen Bären werden über den Verein Kleine Patienten in Not von mehreren Organisationen im Geschäftsgebiet der Bank an kleine Patienten verschenkt, unter anderem vom Medizin Campus Bodensee (MCB). Hier kommen die Bären in der Klinik für Kinder und Jugendliche zum Einsatz: Kleine Patienten erhalten bei der Einlieferung einen Benny Trösterbär als Kuschelpartner.

„Wenn gerade die kleinsten Patienten eingeliefert werden, sind die eigenen Kuscheltiere oft nicht gleich zur Hand. Hier springt dann Benny ein,“ erzählt Marie-Jose Falzone, Pflegedienstleitung im Mutter-Kind-Zentrum (MKZ). Die Trösterbären werden treue Begleiter im Klinikalltag und auch danach zu Hause. „Die Bären helfen den Kindern einfach in einer für sie schwer zu verstehenden Situation“; so Dr. Steffen Kallsen, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche.

Und wenn die Kinder dann gemeinsam mit Benny Trösterbär nach Hause dürfen, bekommen die kleinen Patienten noch die Urkunde „Bärentapfer“ verliehen.

„Für uns als Stiftung der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang war es eine Herzensangelegenheit, mit unserer Spende dafür zu sorgen, dass der gesamte Bedarf an Trösterbärchen in unserem Geschäftsgebiet für ein ganzes Jahr sichergestellt werden kann“, so Thomas Stauber, Vorstand der Stiftung der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang. Durch die Spende der Stiftung können nun viele weitere Trösterbärchen im Geschäftsgebiet der Volksbank auch in Zukunft ihren Dienst leisten.