Trio Zadig spielt im Bahnhof Fischbach

Das Trio Zadig gibt am Donnerstag, 1. Juli, ein Konzert im Bahnhof Fischbach. Beginn ist um 19.30 Uhr. Boris Borgolotto (Violine), Marc Girard Garcia (Violoncello) und Ian Barber (Klavier) spielen an dem Abend Joseph Haydns Klaviertrio Nr. 39 G-Dur, Hob. XV:25, Ludwig van Beethovens Klaviertrio D-Dur op. 70/1 und Felix Mendelssohn Bartholdys Klaviertrio Nr. 2 c-Moll op. 66, teilt das Häfler Kulturbüro mit. Ursprünglich war das Trio für November angekündigt.

Innerhalb weniger Jahre haben die drei Musiker elf Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben gewonnen, darunter den Ersten Preis des europäischen FNAPEC-Musikwettbewerbs (Paris) sowie den Zweiten Preis des Fischoff-Wettbewerbs (USA). Das Trio gastiert weltweit, von den USA bis zum Kongo, in berühmten Sälen wie der Wigmore Hall, dem Shanghai City Theater, dem BOZAR, der Philharmonie de Paris und der Salle Cortot. Frisch, kühn und unwiderstehlich enthusiastisch gestaltet das Ensemble das Trio-Repertoire von Haydn bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen und bezaubert mit seinen Interpretationen das Publikum, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturbüros. Neben seiner regen Konzerttätigkeit hat das Trio Zadig Residenzen in der Chapelle musicale Reine Elisabeth (Belgien) sowie bei Pro Quartet (Paris).

Karten zum Preis von 22 Euro gibt es ausnahmsweise zur Vorreservierung im Kulturbüro, Telefon 07541 / 203 33 00, per E-Mail an

und online unter