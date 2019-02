Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, einen Tresor aus einem Schulgebäude in der Fohlenstraße entwendet und vermutlich mit einer Sackkarre abtransportiert. Der Unbekannte hebelte vermutlich mit einem Geißfuß die Eingangstür auf und gelangte so in das Gebäude, teilt die Polizei mit.